Экс-спикера думы Тольятти Алексея Зверева обвиняют в мошенничестве

Автозаводский районный суд Тольятти начал рассмотрение дела, в рамках которого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159) обвиняют Алексея Зверева, сооснователя крупной бизнес-группы "ДСК" и бывшего спикера Тольяттинской городской думы, пишет "Самарское обозрение".

Алексею Звереву — 75 лет, он один из основателей ДСК, крупной бизнес-группы Самарской области по производству автокомпонентов. В 2009–2013 гг. Зверев был депутатом Тольяттинской городской думы, мандат он получил по разнарядке партии "Единая Россия". В 2010–2012 гг. занимал должность председателя гордумы, сложил с себя полномочия по состоянию здоровья. С 2013 г. находится на пенсии, в последние годы дистанцируется от ДСК.

На скамью подсудимых Зверева привел корпоративный конфликт в ульяновском ООО "Номатекс". Оппонент Зверева — 73-летний Валерий Шиянов. Противостояние между бизнес-партнерами берет свое начало в 2017 г., когда Шиянов, один из совладельцев "Номатекса", заподозрил, что из предприятия выводятся деньги и имущество. Его подозрения укрепил проведенный аудит.

С 2018 г. Шиянов пытался организовать уголовное преследование своих оппонентов, и только в 2021 г. соответствующее дело было возбуждено. В 2023 г. обвинение в рамках этого дела было предъявлено троим фигурантам — самому Звереву, Николаю Журавлеву и Владимиру Арефьеву. Журавлев, давний друг и бизнес-партнер Зверева, сооснователь группы "ДСК", умер еще в 2020 году. Арефьев же руководил "Номатексом" с 2007 г. и оказался вполне досягаемым для правоохранителей.

По версии следствия, "действия подсудимых направлены на хищение безналичных денежных средств и имущества ООО "Номатекс". Деньги выводились через многочисленные займы, общий ущерб оценивается в 148 млн рублей. Кроме того, на ООО "Моторика" выведен производственный корпус с земельным участком под ним. Зверев обвиняется только в хищении денежных средств, Журавлев и Арефьев — по всем пунктам.

Дело поступило в Центральный районный суд Тольятти 31 августа 2023 года. 4 октября судья Татьяна Бегунова вернула его на доследование, так как "обвинительное заключение составлено с нарушением требований кодекса". В декабре 2023 г. Самарский областной суд отменил определение Бегуновой и вернул дело в первую инстанцию.

Но судья Виктория Горбашева также рассматривать дело по существу не стала. Она предпочла переадресовать его в Автозаводский районный суд Тольятти. Подсудимые возражать не стали, но это не помешало Звереву обратиться в Самарский облсуд с просьбой изменить постановление Горбашевой и направить дело по подсудности в Мелекесский районный суд Ульяновской области. В просьбе отказали, 11 июня дело зарегистрировано в Автозаводском районном суде, рассматривать его придется судье Дине Борисенко.

Зверев пока остается под подпиской о невыезде, остался в силе и арест его имущества: четырех квартир в ЖК "Империал" в Сочи, половины дома в Адлерском районе с земельным участком, а также гектара земли в Подмосковье.

Если Зверева признают виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы.