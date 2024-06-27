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ЖКХ и благоустройство Общество

С 1 июля в Самарской области начнут действовать новые тарифы ЖКХ

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 июля в Самарской области вырастут тарифы на все жилищно-коммунальные услуги. Мы собрали данные о новых расценках за ЖКХ в Самаре.

Горячая вода подорожает с 47,14 до 51,37 руб. за кубометр, холодная — с 41,17 до 44,88 руб. за кубометр.

Предельный тариф на тепловую энергию вырастет с 3495,98 руб. до 3528,71 руб. за Гкал.

Одноставочный тариф на электроэнергию изменится с 5,04 до 5,48 руб. за кВт/ч для потребителей, чей объем потребления электричества составит не более 3 660 кВт/ч в месяц (первый диапазон потребления). При разделении тарифа на дневную и ночную зоны тариф в первом диапазоне потребления составит 6,38 руб. днем и 3,30 руб. ночью. Самарцы, которые используют электроплиты и электроотопительные установки при потреблении не более 3 660 кВт/ч в месяц, с 1 июля будут платить 3,84 руб. за кВт/ч.

Газ для квартир, оборудованных газовыми плитами, подорожает с 8,92 до 9,91 руб. за кубометр. Аналогичный тариф будет для тех, у кого нет газовой плиты, но есть газовый водонагреватель при отсутствии горячего водоснабжения. Для собственников жилья, где есть оба газовых прибора, газ будет стоить не 7,33 руб. за кубометр, а 8,14 рубля. Если газ используется также для отопления, цену рассчитают, исходя из тарифа на 1 тыс. кубометров. Сейчас он составляет 6420 руб., в следующем году — 7130 рублей.

Более подробно с новыми тарифами с учетом дифференциации по диапазонам потребления можно ознакомиться на странице департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области.

Гид потребителя

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