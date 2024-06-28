16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре вынесли приговор по делу о выводе из РФ 0,5 млрд рублей 21 год на двоих: экс-сотрудникам самарского УФСБ вынесли приговор за взятки Тольяттинскому адвокату Михаилу Артюхову вынесли вердикт В Самаре вынесли приговор по делу о крупной афере с оборудованием для больниц Жителя Самары осудили за попытку подкупить сотрудника фонда капремонта

Суды Происшествия

В Самаре вынесли приговор по делу о выводе из РФ 0,5 млрд рублей

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 113
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Суд Ленинского района Самары опубликовал приговор по делу об афере с выводом в еврозону около полумиллиарда рублей. Обвиняемыми по нему были специалист по работе с клиентами ООО "Армтек" Анастасия Иванченко и на момент суда не работавший Виталий Солдусов.

Фото: pxhere.com

Как следует из текста приговора, они создали юридическое лицо через подставных лиц. Весной 2020 г. Иванченко вступила в сговор с неустановленным следствием лицом. Последний человек должен был предоставлять сведения для регистрации юрлица, гарантийные письма и договоры, а также финансировать транспортные расходы и фиктивную зарплату номинальных директоров.

Иванченко должна была находить тех, кто готов был за вознаграждение выступать подставным лицом, готовить учредительные документы. Также она нашла Солдусова, который согласился выступить за вознаграждение в качестве подставного лица. Так, на Солдусова зарегистрировали ООО "Стартранс".

"Подсудимая Иванченко вину признала полностью и показала, что была знакома с мужчиной по имени Павел, который предложил ей своего рода подработку — регистрировать фирму, каждая фирма оплачивается в размере более 10 тыс. руб., как бы сопровождать директора с момента регистрации фирмы. Необходимо было подготовить часть документов и сопроводить директора на этапе регистрации, объяснить ему, куда нужно идти, и сопроводить его. Павел и его бухгалтер Елена предоставляли ей информацию, необходимую для регистрации фирм. Павел объяснял ей, что эти сведения необходимы для корректировки налогообложения, о том, что планируется проводить валютные операции ей не было известно. Так ею были осуществлены действия по организации ряда юридических лиц, в том числе с участием Солдусова. После оформления необходимых документов, Иванченко забирала их у номинальных директоров и передавала Павлу или Елене", — указано также в материалах суда.

Солдусов в суде признал вину и отказался от дачи показаний.

"Не установленные следствием лица при неустановленных обстоятельствах изготовили подложные договоры на поставку товара (флеш-накопителей) между ООО "Ракурс ИТ" и TRANS ZERBITZUA MERKATARITZA LOGISTIKA SL (Испания) на общую сумму 613 256,74 Евро; на разработку программы WMS (СУС) между ООО "Ракурс ИТ" и MISTERIO ACONTECE, LDA (Португалия) на общую сумму 930 тыс. Евро; на разработку программы WMS (СУС) между ООО "Ракурс ИТ" и SOPROS DINAMICOS UNIPESSOAL LDA (Поругалия) на общую сумму 730 тыс. Евро, которые по электронным каналам связи представили в филиал российского банка, обладающий полномочиями агента валютного контроля, для осуществления валютных операций, содержащий не соответствующие действительности сведения о наименовании услуг, их стоимости и условиях предоставления, тем самым неустановленные лица умышленно ввели в заблуждение сотрудников филиала ВТБ24 (ПАО), относительно факта заключения контракта", — следует также из материалов суда.

Далее, согласно материалам следствия и суда, неустановленные лица продолжали совершение незаконных валютных операций с лицами, заинтересованными в переводе валюты за пределы РФ.

Ранее СМИ сообщали, что, по версии следствия, в схеме могли участвовать разные люди и в общем счете еврозону в пользу "третьих стран" могли вывести 528 млн рублей.

Как отметил суд по делу Иванченко и Солдусова, женщина признала вину в части предъявленного ей обвинения и раскаялась в содеянном. Она также сотрудничала со следствием. Иванченко признали виновной в совершении преступления по ч.2 статьи 173.1 УК РФ ("Незаконное образование юрлица"). Ей назначили 190 часов обязательных работ. Солдусову назначили 180 часов обязательных работ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Planeta 2048 05 июня 2023 19:16 В Чапаевске осудили предпринимателя, незаконно подключившегося к электросетям

Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30