В Самаре вынесли приговор по делу о выводе из РФ 0,5 млрд рублей

Суд Ленинского района Самары опубликовал приговор по делу об афере с выводом в еврозону около полумиллиарда рублей. Обвиняемыми по нему были специалист по работе с клиентами ООО "Армтек" Анастасия Иванченко и на момент суда не работавший Виталий Солдусов.

Как следует из текста приговора, они создали юридическое лицо через подставных лиц. Весной 2020 г. Иванченко вступила в сговор с неустановленным следствием лицом. Последний человек должен был предоставлять сведения для регистрации юрлица, гарантийные письма и договоры, а также финансировать транспортные расходы и фиктивную зарплату номинальных директоров.

Иванченко должна была находить тех, кто готов был за вознаграждение выступать подставным лицом, готовить учредительные документы. Также она нашла Солдусова, который согласился выступить за вознаграждение в качестве подставного лица. Так, на Солдусова зарегистрировали ООО "Стартранс".

"Подсудимая Иванченко вину признала полностью и показала, что была знакома с мужчиной по имени Павел, который предложил ей своего рода подработку — регистрировать фирму, каждая фирма оплачивается в размере более 10 тыс. руб., как бы сопровождать директора с момента регистрации фирмы. Необходимо было подготовить часть документов и сопроводить директора на этапе регистрации, объяснить ему, куда нужно идти, и сопроводить его. Павел и его бухгалтер Елена предоставляли ей информацию, необходимую для регистрации фирм. Павел объяснял ей, что эти сведения необходимы для корректировки налогообложения, о том, что планируется проводить валютные операции ей не было известно. Так ею были осуществлены действия по организации ряда юридических лиц, в том числе с участием Солдусова. После оформления необходимых документов, Иванченко забирала их у номинальных директоров и передавала Павлу или Елене", — указано также в материалах суда.

Солдусов в суде признал вину и отказался от дачи показаний.

"Не установленные следствием лица при неустановленных обстоятельствах изготовили подложные договоры на поставку товара (флеш-накопителей) между ООО "Ракурс ИТ" и TRANS ZERBITZUA MERKATARITZA LOGISTIKA SL (Испания) на общую сумму 613 256,74 Евро; на разработку программы WMS (СУС) между ООО "Ракурс ИТ" и MISTERIO ACONTECE, LDA (Португалия) на общую сумму 930 тыс. Евро; на разработку программы WMS (СУС) между ООО "Ракурс ИТ" и SOPROS DINAMICOS UNIPESSOAL LDA (Поругалия) на общую сумму 730 тыс. Евро, которые по электронным каналам связи представили в филиал российского банка, обладающий полномочиями агента валютного контроля, для осуществления валютных операций, содержащий не соответствующие действительности сведения о наименовании услуг, их стоимости и условиях предоставления, тем самым неустановленные лица умышленно ввели в заблуждение сотрудников филиала ВТБ24 (ПАО), относительно факта заключения контракта", — следует также из материалов суда.

Далее, согласно материалам следствия и суда, неустановленные лица продолжали совершение незаконных валютных операций с лицами, заинтересованными в переводе валюты за пределы РФ.

Ранее СМИ сообщали, что, по версии следствия, в схеме могли участвовать разные люди и в общем счете еврозону в пользу "третьих стран" могли вывести 528 млн рублей.

Как отметил суд по делу Иванченко и Солдусова, женщина признала вину в части предъявленного ей обвинения и раскаялась в содеянном. Она также сотрудничала со следствием. Иванченко признали виновной в совершении преступления по ч.2 статьи 173.1 УК РФ ("Незаконное образование юрлица"). Ей назначили 190 часов обязательных работ. Солдусову назначили 180 часов обязательных работ.