16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти вынесли приговор продавцу контрафактных сигарет В Тольятти будут судить уроженца Краснодарского края за убийство 26-летней давности В Самаре будут судить группу организаторов незаконной миграции Отцу и сыну Солодовым отменили приговор за стрельбу в кафе Самарской области В Самаре вынесли приговор по делу о выводе из РФ 0,5 млрд рублей

Суды Происшествия

В Тольятти будут судить уроженца Краснодарского края за убийство 26-летней давности

ТОЛЬЯТТИ. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокуратурой Автозаводского района Тольятти утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего уроженца Краснодарского края за совершение убийства по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с разбоем (п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Органом предварительного следствия установлено, что 14 января 1998 г. обвиняемый в Тольятти совместно с неустановленным лицом приобрел огнестрельное оружие 410 калибра, конструктивно схожее с ружьем "Сайга", с двумя патронами, снаряженными картечью.

Примерно в 04:00 15 января 1998 г. обвиняемый и неустановленное лицо прибыли на остановку общественного транспорта вблизи дома № 11 "а" на ул. Свердлова, где жестами стали призывать водителей проезжающих автомобилей остановиться. Автомобиль ВАЗ-21099 под управлением потерпевшего остановился, обвиняемый и неустановленное следствием лицо сели в салон автомобиля и указали водителю маршрут следования. В пути следования обвиняемый достал из-под одежды оружие, продемонстрировал его водителю и под угрозой применения насилия и производства выстрелов, потребовал от водителя проследовать в безлюдное место. Выполнив указания преступников, водитель прибыл на пустырь около строения 2 по  ул. Окраинная, 24, где заглушил двигатель, покинул салон автомобиля и вместе с ключами стал убегать от преступников. Желая завладеть автомобилем и получить ключи, подсудимый произвел два выстрела в спину убегавшему мужчине, от которых он упал. Подойдя к потерпевшему, обвиняемый нанес ему указанным огнестрельным оружием два удара в голову. От полученных огнестрельных ранений потерпевший скончался на месте преступления. Убедившись, что водитель мертв, обвиняемый забрал из зажатой ладони ключи от автомобиля и совместно с неустановленным следствием лицом уехал с пустыря, проследовав до с. Тимофеевка Ставропольского района Самарской области, где автомобиль заглох. Пешком с соучастником они дошли до остановки и разъехались по домам, а ружье по прошествии нескольких лет обвиняемый утопил в реке Волга.

По данному факту 15 января 1998 г. прокуратурой Автозаводского района Тольятти возбуждено уголовное дело, которое в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности, было приостановлено.

Долгие годы преступник не был установлен. Однако в результате оперативно-следственных действий и ряда экспертиз причастность обвиняемого к совершенному преступлению установлена, обнаружено его местонахождение.

Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд Тольятти для рассмотрения.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Planeta 2048 05 июня 2023 19:16 В Чапаевске осудили предпринимателя, незаконно подключившегося к электросетям

Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30