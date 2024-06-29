В Тольятти будут судить уроженца Краснодарского края за убийство 26-летней давности

Прокуратурой Автозаводского района Тольятти утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего уроженца Краснодарского края за совершение убийства по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с разбоем (п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Органом предварительного следствия установлено, что 14 января 1998 г. обвиняемый в Тольятти совместно с неустановленным лицом приобрел огнестрельное оружие 410 калибра, конструктивно схожее с ружьем "Сайга", с двумя патронами, снаряженными картечью.

Примерно в 04:00 15 января 1998 г. обвиняемый и неустановленное лицо прибыли на остановку общественного транспорта вблизи дома № 11 "а" на ул. Свердлова, где жестами стали призывать водителей проезжающих автомобилей остановиться. Автомобиль ВАЗ-21099 под управлением потерпевшего остановился, обвиняемый и неустановленное следствием лицо сели в салон автомобиля и указали водителю маршрут следования. В пути следования обвиняемый достал из-под одежды оружие, продемонстрировал его водителю и под угрозой применения насилия и производства выстрелов, потребовал от водителя проследовать в безлюдное место. Выполнив указания преступников, водитель прибыл на пустырь около строения 2 по ул. Окраинная, 24, где заглушил двигатель, покинул салон автомобиля и вместе с ключами стал убегать от преступников. Желая завладеть автомобилем и получить ключи, подсудимый произвел два выстрела в спину убегавшему мужчине, от которых он упал. Подойдя к потерпевшему, обвиняемый нанес ему указанным огнестрельным оружием два удара в голову. От полученных огнестрельных ранений потерпевший скончался на месте преступления. Убедившись, что водитель мертв, обвиняемый забрал из зажатой ладони ключи от автомобиля и совместно с неустановленным следствием лицом уехал с пустыря, проследовав до с. Тимофеевка Ставропольского района Самарской области, где автомобиль заглох. Пешком с соучастником они дошли до остановки и разъехались по домам, а ружье по прошествии нескольких лет обвиняемый утопил в реке Волга.

По данному факту 15 января 1998 г. прокуратурой Автозаводского района Тольятти возбуждено уголовное дело, которое в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности, было приостановлено.

Долгие годы преступник не был установлен. Однако в результате оперативно-следственных действий и ряда экспертиз причастность обвиняемого к совершенному преступлению установлена, обнаружено его местонахождение.

Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд Тольятти для рассмотрения.