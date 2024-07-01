Одно из дел о коррупции в Госстройнадзоре Самарской области дошло до суда

В Самаре начали суд по делу экс-работника Государственной инспекции строительного надзора Самарской области Андрея Калмыкова. Окончательное обвинение ему предъявили по пунктам "в" и "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и ч. 2 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"). Расследованием занимались сотрудники Следственного комитета.

Напомним, в уголовном деле речь шла о строительстве лыжероллерной трассы в рамках нацпроекта "Демография" для учебно-спортивного центра "Чайка" в Волжском районе Самарской области. Сообщалось, что "спортивный комплекс предназначен для круглогодичного проведения официальных соревнований, тренировочных занятий спортивных школ, а также массовых катаний любителей на лыжах в зимний период".

По предварительным данным, при строительстве могло быть допущено несоответствие требованиям проектной документации. В частности, вопросы снова возникли к системе пожарной безопасности.

Ранее силовики задержали экс-главу ГИСН Владимира Захарина и нескольких его подчиненных. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Речь в уголовном деле Захарина идет о зданиях двух ДК, возводимых в рамках нацпроекта "Культура". Предполагается, что чиновники закрыли глаза на нарушения при строительстве Дома культуры в пос. Глушицкий Большечерниговского района и культурно-досугового центра в с. Тимашево Кинель-Черкасского района. Исполнителем работ по обоим контрактам выступало самарское ООО "Тет А Тет М" Людмилы Фельдблит. Сам Захарин с обвинениями не согласен. Позже в связи с этим уголовным делом был задержан и министр строительства Самарской области Николай Плаксин.

Уголовное дело Калмыкова начала рассматривать судья Ленинского района Самары Ольга Гороховик. Следующее заседание назначили на 5 июля. По информации источников Волга Ньюс, остальные дела ГИСН еще расследуют.