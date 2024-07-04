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Музеи и выставки Культура

В музее Рязанова рассказали о мероприятиях ко Дню семьи, любви и верности

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 8 июля, музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий ко Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Фото: музей Эльдара Рязанова

В 14:00 пройдет лекция "Свадебные традиции: от старины к современности" (12+). Ее прочитает старший научный сотрудник музея Ирина Янцен.

Свадьба — одно из самых важных и радостных событий в жизни каждого человека, и во все времена организации свадьбы придавалось большое значение. Некоторые традиции, выработанные в ходе веков, дошли до наших дней, другие — стали частью истории. На лекции посетители узнают о трансформации свадебных нарядов, в какое время появился ЗАГС, как готовились к свадьбе наши предки до революции и в советское время, что такое "красная свадьба" и как организовать праздник в условиях дефицита.

В 15:00 начнется мастер-класс "Страница семейного альбома" (0+). Альбом для фотографий — это важная семейная реликвия, но сейчас все больше фотографии хранятся в цифровом виде. На занятии все желающие смогут сделать моментальную фотографию, а затем оформить ее в технике скрапбукинга (вид рукодельного искусства по изготовлению и оформлению семейных и личных фотоальбомов).

В 16:00 пройдет мастер-класс "Семейное древо" (0+), на котором участники создадут генеалогическое древо и узнают, как в этом деле могут помочь архивы. Кроме того, дети вспомнят свои корни и поговорят об истории семьи.

В 17:00 в сквере Эльдара Рязанова пройдет показ фильма "Дом, в котором я живу" (6+) режиссеров Льва Кулиджанова и Якова Сегеля.

Вход на все мероприятия свободный (бесплатно).

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