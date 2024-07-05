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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре на 6 остановках появились новые электронные табло

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С учетом обращений горожан еще на нескольких остановках в Самаре установили электронные табло, информирующие о прибытии общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

В рамках развития системы городской навигации на днях в Самаре завершились работы по размещению электронных информационных табло еще на нескольких остановках общественного транспорта (6 объектов). Речь идет об остановках, находящихся в отдаленных районах. Это: "Поселок Управленческий" на улице Сергея Лазо, "ЖК "Новая Самара" на Московском шоссе, "Автостанция "Красная Клинка" во 2-м квартале поселка Красная Глинка, "Бульвар Ивана Финютина" на улице Маршала Устинова, "СПТУ-50" на Красноглинском шоссе. Также оборудована площадка в историческом центре, на улице Галактионовской — остановка "Улица Высоцкого".

Электронные табло отображают актуальную информацию о прибытии подвижного состава: текущее время, вид транспорта, номер маршрута и время, оставшееся до прибытия. Кроме того, на табло выводятся данные о температуре наружного воздуха.

Впервые подобные устройства на остановках появились в рамках подготовки к ЧМ по футболу FIFA 2018 в России: такие табло были смонтированы у остановочных павильонов на Московском шоссе, улице Ново-Садовой и других гостевых маршрутах, улицах с туристической привлекательностью. К настоящему времени в Самаре работают 53 электронные панели.

По словам замруководителя городского департамента транспорта Юрия Тапилина, весь общественный транспорт оснащен навигационными системами ГЛОНАСС, GPS, обеспечивающими измерение расстояния, времени и определяющими местоположение в системе координат.

"У горожан, которые пользуются цифровыми устройствами, есть возможность в режиме реального времени наблюдать по карте, где едет тот или иной вид городского пассажирского транспорта, когда он окажется у конкретного остановочного пункта. Но не все пассажиры являются активными пользователями различных гаджетов, поэтому для них есть альтернативный вариант — электронные табло на остановках, с помощью которых люди могут рассчитать время ожидания и фактического прибытия автобусов, троллейбусов, трамваев. Ведется работа по оборудованию такими табло наиболее востребованных участков маршрутной сети, остановок, по которым были получены обращения граждан", - прокомментировал чиновник.

 

 

Новые табло, как и установленные ранее, будут работать круглосуточно, круглогодично.

Как рассказал начальник отдела информационных технологий и связи МКУ Самары "ЦОДД" Андрей Чухманов, табло функционируют в автономном режиме и не зависят от электрических сетей.

"Имеется солнечная панель, и пока длится световой день, аккумулятор заряжается. Новые табло, смонтированные в этом году, произведены в России. У них иная конструкция. Подобное оборудование установлено на остановках в Москве, оно показало свою надежность. Работа новых табло в Самаре сейчас отлаживается. Если появляются дополнительные обращения пассажиров и какие-то недочеты, то в процессе наладки мы перезагружаем оборудование, оперативно вносим коррективы", - прокомментировал Чухманов.

Чиновники уверяют: работа по установке табло будет проводиться на постоянной основе.

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