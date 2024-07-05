В Самаре открылась выставка "Формула чугуна"

4 июля в Самарском областном художественном музее состоялось открытие выставки "Формула Чугуна". На ней представлены экспонаты уральского художественного литья из чугуна второй половины XIX — начала XX века из личной коллекции Максима Майорова.

В церемонии открытия приняли участие сам Максим Майоров, куратор проекта Ксения Гилева и директор Самарского областного художественного музея Алла Шахматова.

"Сегодня вы увидите удивительную коллекцию чугуна, родиной которого является Екатеринбург. В наших залах вы познакомитесь с совершенно замечательными и уникальными экспонатами. Благодаря Максиму Николаевичу Майорову у нас есть собственная коллекция Каслинского литья, которое представляет собой особую ценность", — сказала Алла Шахматова.

Каслинское и кусинское художественное литье из чугуна — уникальное явление в русской промышленности. Одним из самых выдающихся экспонатов является статуэтка "Копия со статуи на Аничковом мосту", сделанная по модели 1850-х годов "Покрытый попоной конь, вставший на дыбы". Город Касли стал центром художественного литья в России, а на его гербе изображен именно этот конь, символизирующий уникальность и искусность чугунных изделий. Сейчас каслинский завод продолжает свою работу, вводя в производство новые модели современных авторов.

Ксения Гилева — специалист в чугунном промысле, провела экскурсию для гостей, рассказав о концепции, архитектурных решениях организации выставки, смысле ее названия и об уникальных экспонатах, представленных в зале музея.

Максим Майоров считает, что тема художественного литья нова для нашей области, так как до этого такого рода выставки не было. "Когда первая вещь попала ко мне в руки, я понял, насколько интересно, увлекательно и уникально это направление российской культуры", — сказал он.

Выставка будет работать до 29 сентября.