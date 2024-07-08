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Музеи и выставки Культура

В Художественном музее открывается выставка пейзажей Евгения Бутенкова

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 11 июля, в 18:00 Самарский художественный музей представит выставку живописных пейзажей Евгения Бутенкова (1951-2011) (6+)

Евгений Юрьевич Бутенков родился в г. Сызрани.

Ведущим жанром в творчестве Бутенкова всегда был пейзаж. В своем лирическом звучании его работы продолжают начатую еще художниками-передвижниками тенденцию к изображению самых простых мотивов родной природы.

Художник –пейзажист Бутенков не мыслил свою деятельность в отрыве от натуры. Только работа на пленэре и свой взгляд на состояние природы, живое ощущение ее сиюминутного разнообразия, богатство оттенков и нюансов, которое невозможно передать находясь в мастерской.

Трепет художника перед красотой природы преобразует самый невзрачный мотив в поэзию природы, ему подвластно слышать грустную мелодию осени или мажорное звучание лета. Художник писал не сюжет, а атмосферу природы, поэтому в названиях картин так много лирики — "Апрельский воздух", "Березовый полдень", "Осенняя грусть", "Сиреневые сумерки".

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