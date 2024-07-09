Фонду капремонта Самарской области снова будут искать руководителя

Павел Жданов покинул пост генерального директора фонда капитального ремонта (ФКР) Самарской области. Как сообщили Волга Ньюс в пресс-службе организации, он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Врио гендиректора фонда назначили Георгия Выводцева. Он также является первым заместителем главы Октябрьского района Самары

За последний год в фонде капремонта сменилось несколько руководителей. Началось все с ареста Александра Константинова, который возглавлял организацию несколько лет. Недавно он получил шесть лет колонии за коммерческий подкуп.

Павел Жданов возглавил фонд в мае по итогам конкурса. То есть проработал всего несколько месяцев. Что стало причиной добровольной отставки, пока неизвестно.

Теперь министерству энергетики и ЖКХ предстоит провести новый конкурс на должность гендиректора ФКР.