Фонду капремонта Самарской области снова будут искать руководителя

Павел Жданов покинул пост генерального директора фонда капитального ремонта (ФКР) Самарской области. Как сообщили Волга Ньюс в пресс-службе организации, он написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Врио гендиректора фонда назначили Георгия Выводцева. Он также является первым заместителем главы Октябрьского района Самары
За последний год в фонде капремонта сменилось несколько руководителей. Началось все с ареста Александра Константинова, который возглавлял организацию несколько лет. Недавно он получил шесть лет колонии за коммерческий подкуп.
Павел Жданов возглавил фонд в мае по итогам конкурса. То есть проработал всего несколько месяцев. Что стало причиной добровольной отставки, пока неизвестно.
Теперь министерству энергетики и ЖКХ предстоит провести новый конкурс на должность гендиректора ФКР.
Последние комментарии
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.