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Власть и политика

Фонду капремонта Самарской области снова будут искать руководителя

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Павел Жданов покинул пост генерального директора фонда капитального ремонта (ФКР) Самарской области. Как сообщили Волга Ньюс в пресс-службе организации, он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Фото: Архив «ВН»

Врио гендиректора фонда назначили Георгия Выводцева. Он также является первым заместителем главы Октябрьского района Самары

За последний год в фонде капремонта сменилось несколько руководителей. Началось все с ареста Александра Константинова, который возглавлял организацию несколько лет. Недавно он получил шесть лет колонии за коммерческий подкуп.

Павел Жданов возглавил фонд в мае по итогам конкурса. То есть проработал всего несколько месяцев. Что стало причиной добровольной отставки, пока неизвестно.

Теперь министерству энергетики и ЖКХ предстоит провести новый конкурс на должность гендиректора ФКР.

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