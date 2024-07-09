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Экономика и бизнес

Клуб директоров Самарской области подвел итоги конкурса "Инновационные лидеры Самарской области"

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Союз профессиональных управляющих "Клуб директоров Самарской области" (КДСО) объединяет около 230 действительных членов и партнеров, руководителей средних и крупных предприятий различных отраслей экономики Самарской области. С момента основания, клуб особое внимание уделяет вопросам инновационной деятельности на предприятиях ведущих отраслей.

В 2024 г. КДСО приступил к реализации конкурса "Инновационные лидеры Самарской области" среди промышленных и сервисных предприятий. Тактическая цель проекта — повысить мотивацию  руководителей компаний к новациям в технологической и управленческой сферах. Стратегическая цель — определить организации и людей, заинтересованных в формировании важного инструмента опережающего социально-экономического развития: инновационно-промышленного кластера, способного выполнить особые государственные заказы с помощью региональной кооперации основанной на мультиагентном принципе.

В 2024 г. был проведен пилотный вариант конкурса, а его результат  продемонстрирован 15 июня на Интеллектуальной Ярмарке организованной КДСО и Высшей Школой Международного Бизнеса Самарского Университета им. академика С. П. Королева, которая осуществляет  образовательное обеспечение инновационного развития производственных, управленческих и клиентских процессов  предприятий СО. Конкурсная комиссия под руководством вице-президента Клуба, А. В. Сергиенко определила победителей трех кластеров:

• Медицинских и фармакологические технологии — ИДК "Мать и дитя", главный врач М. Т. Тугушев

• Строй-индустрии — компания "Бизнес Транс Сервис", генеральный директор В.Б. Сердюк

• Производства промышленного оборудования — Самарский завод электромонтажных изделий, генеральный директор М.И. Шаров

В 2025 г. Клуб планирует привлечь к Конкурсу представителей девяти ведущих кластеров СО:

• Автомобилестроительного

• Аэрокосмического

• Нефтегазохимического

• Производства промышленного оборудования

• Медицинских и фармакологических технологий

• Агро-пищевого

• Транспортно-логистического

• Строй-индустрии

• Беспилотных систем

Клуб Директоров приглашает руководителей предприятий выше перечисленных кластеров принять участие в конкурсе "Инновационные лидеры Самарской области".

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