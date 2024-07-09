Клуб директоров Самарской области подвел итоги конкурса "Инновационные лидеры Самарской области"

Союз профессиональных управляющих "Клуб директоров Самарской области" (КДСО) объединяет около 230 действительных членов и партнеров, руководителей средних и крупных предприятий различных отраслей экономики Самарской области. С момента основания, клуб особое внимание уделяет вопросам инновационной деятельности на предприятиях ведущих отраслей.
В 2024 г. КДСО приступил к реализации конкурса "Инновационные лидеры Самарской области" среди промышленных и сервисных предприятий. Тактическая цель проекта — повысить мотивацию руководителей компаний к новациям в технологической и управленческой сферах. Стратегическая цель — определить организации и людей, заинтересованных в формировании важного инструмента опережающего социально-экономического развития: инновационно-промышленного кластера, способного выполнить особые государственные заказы с помощью региональной кооперации основанной на мультиагентном принципе.
В 2024 г. был проведен пилотный вариант конкурса, а его результат продемонстрирован 15 июня на Интеллектуальной Ярмарке организованной КДСО и Высшей Школой Международного Бизнеса Самарского Университета им. академика С. П. Королева, которая осуществляет образовательное обеспечение инновационного развития производственных, управленческих и клиентских процессов предприятий СО. Конкурсная комиссия под руководством вице-президента Клуба, А. В. Сергиенко определила победителей трех кластеров:
• Медицинских и фармакологические технологии — ИДК "Мать и дитя", главный врач М. Т. Тугушев
• Строй-индустрии — компания "Бизнес Транс Сервис", генеральный директор В.Б. Сердюк
• Производства промышленного оборудования — Самарский завод электромонтажных изделий, генеральный директор М.И. Шаров
В 2025 г. Клуб планирует привлечь к Конкурсу представителей девяти ведущих кластеров СО:
• Автомобилестроительного
• Аэрокосмического
• Нефтегазохимического
• Производства промышленного оборудования
• Медицинских и фармакологических технологий
• Агро-пищевого
• Транспортно-логистического
• Строй-индустрии
• Беспилотных систем
Клуб Директоров приглашает руководителей предприятий выше перечисленных кластеров принять участие в конкурсе "Инновационные лидеры Самарской области".
Последние комментарии
Получив кредит под поручительство Гарантийного фонда Самарской области в Сбере, компания смогла пополнить оборотные средства и увеличить объемы реализуемой продукции.
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
На конец то кто то дает деньги н покупку здания за свой личный счет, я надеюсь что депутаты поддерут о тоже свои личные выделят, наконец тл истоки свои вспомнили - в царской России избранники за свой счет делали. иначе депутатом не быть.
Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,