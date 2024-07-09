В Самаре расскажут об истории самарских витражей

В среду, 10 июля, в 19:00, в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция куратора проекта "ЗИМфест. Наследие модернизма" (16+) Армена Арутюнова об истории самарских витражей. Также состоится встреча с мастером витражного и мозаичного искусства, доцентом кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства СГИК Дмитрием Тяпковым.

История витражного искусства насчитывает не одну тысячу лет. Цветные стекла и составленные из них композиции использовали в античности, в византийский период, в Средневековье, в эпоху модерна. Первые же советские витражи появились в конце 1930-х, но активно применять этот вид искусства стали лишь в 1950–1980-х в модернизме. В Самаре сохранилось лишь несколько витражей эпохи модерн и несколько десятков произведений позднесоветского периода.

Армен Арутюнов и Дмитрий Тяпков расскажут о самарских витражах разного периода, их истории и техниках изготовления, а также о судьбе цветного витража из бывшего магазина "Соната", который после реставрации разместился в культцентре "ЗИМ Галерея", а в будущем станет частью одноименного жилого комплекса и переедет в секцию "Дом культуры", в которой откроется первый в Самаре репетиторий.

Вход свободный. Регистрация не требуется.

Культцентр "ЗИМ Галерея", ул. Ново-Садовая, 106г, корпус 1, 3 этаж (ориентир вывеска "Росгосстрах).