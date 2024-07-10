В галерее "Заварка" откроется выставка "Было/Не было" по мотивам сказок Самарской Луки

В пятницу, 12 июля, в 18:00 в музее-галерее "Заварка" состоится открытие выставки "Было/Не было" (12+), посвященной сказкам Самарской Луки. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Фольклорное наследие Поволжья в таком объеме (более 200 сказок) впервые было опубликовано Дмитрием Николаевичем Садовниковым в книге "Сказки и предания Самарского края" (1884, 12+). Изучив сборник, кураторы выставки отметили, что местные сказки и былины содержательно многообразны.

Название книги отсылает нас только к сказкам и преданиям, но в ней представлены и другие жанры народной прозы. Сказки повествуют о вымышленных событиях, былички и легенды претендуют на достоверность — их рассказчик представляется свидетелем события. Отсюда и название выставки — "Было/Не было".

Кураторы проанализировали образцы трех жанров: сказки, былички и легенды.

Сказки на выставке представлены через инсталляцию "Волшебные предметы быта", а также адаптированные и оригинальные версии сказочных текстов. Былички иллюстрированы портретами их главных персонажей (потусторонних существ, включенных в народную демонологию), а легенды — видами Жигулевских гор и историческими персонажами, представленными в сборнике.

К сожалению, сам Дмитрий Садовников, собравший и записавший народную прозу Поволжья, не дожил до публикации своего сборника и не оставил аннотации к нему. Кураторы предложили современным самарским художникам интерпретировать некоторые сказки и создать к ним иллюстрации. В проекте приняли участие Яна Арбузова, Кирилл Гуров, Савелий Малахов, Антон Вейс, Анастасия Альбокринова, Ева Сизикова, Софья Светлова.

На выставке гости познакомятся с уникальным нематериальным культурным наследием, узнают, как определяются фольклорные жанры и по каким характеристикам их можно отличить друг от друга, как в фольклоре изображается действительность. Научные сотрудники Музея-галереи "Заварка" постарались как можно шире раскрыть тему, чтобы посетители смогли по-настоящему оценить фольклорное наследие Самарского края и почувствовать себя главными героями представленных произведений.

Кураторы — заведующий музеем-галерей "Заварка", заместитель директора музея Эльдара Рязанова по научной работе Екатерина Елисеева и старший научный сотрудник "Заварки" Кирилл Гуров. На открытии пройдет кураторская экскурсия по экспозиции. Вход свободный (бесплатно), предварительная запись не требуется.

Выставка продлится до 8 ноября.