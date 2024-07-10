В Самаре восстановят особняк Неронова, где жила семья Сталина

В Самаре объявили конкурс на поиск подрядчика, который создаст проект восстановления самого старого здания Самары - особняка Неронова (ул. А.Толстого, 39/19) 1840 года постройки. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ по Самарской области Александр Хинштейн. В этом доме в эвакуации жила семья Сталина.

"Масштаб особняка весомый —более 2 тыс.квадратных метров. Нам предстоит максимально наполнить его новым смыслом, восстановить и вернуть первозданную красоту. Само здание много лет было бесхозным, находилось в аварийном состоянии и разрушалось", - прокомментировал Александр Хинштейн.

В феврале 2024 г. при содействии депутата объект перешел в уставный капитал "Почты России". И теперь "Почта России" будет реставрировать его. Планируется, что по окончании всех работ в здании откроется новое отделение почтовой связи, кадровый центр "Почты России", а также филиал Центрального музея связи имени А. С. Попова.

В ближайшее время будет создана рабочая группа с участием самарских архитекторов и градозащитников, - "для дополнительной проработки смыслового наполнения особняка".

Средства на проект и реставрацию выделят из бюджета "Почты России".

"Со своей стороны врио губернатора Вячеслав Федорищев подтвердил нам сегодня, что регион берет на себя затраты по подведению коммуникаций к объекту, за что ему большое спасибо", - отметил Александр Хинштейн.

Предварительные сроки окончания реставрации - до конца 2026 года.

Напомним, о планах "Почты России" заняться реставрацией особняка Неронова стало известно в феврале 2022 года.

Построенный в 1840 г. двухэтажный кирпичный дом располагается в исторической части города и является объектом культурного наследия федерального значения. В 1895 году особняк выкупил издатель Яковлев. Он разместил типографию, пристроив часть второго этажа. В начале XX века здание конфисковали в пользу Приволжского военного округа. Во время эвакуации из Москвы в 1941–1942 годах в нем жила семья Сталина: его дочь Светлана и сноха Галина (первая жена сына Сталина Василия).