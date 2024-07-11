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Строительство Строительство и недвижимость

В Самаре показали, как будет выглядеть гостиница при межвузовском кампусе: фото

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре появилась визуализация проекта по строительству гостиничного комплекса, который расположится при межвузовском кампусе. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии города.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Напомним, в начале июля мэрия Самары анонсировала строительство гостиницы рядом со стадионом "Солидарность Самара Арена". Вопрос был вынесен на общественные обсуждения, они продлятся до 23 июля.

Заявителем выступает ООО "Экспертная Инжиниринговая компания" (ООО "Эксинко"), которое просит согласовать отклонение от предельных параметров разрешенного строительства "под гостиничное обслуживание" на земельных участках суммарной площадью 57 тыс. кв. метров, расположенных на пересечении ул. Арена 2018 и 2-го проезда.

А пока самарцам предлагают посмотреть, как будет выглядеть будущий объект.

Визуализацию представило архитектурное бюро "Студия 44". В пояснительной записке отмечается, что весь комплекс представляет собой два расположенных на соседних участках объекта. Оба разделены по функциональному назначению: учебно-лабораторный корпус, состоящий из 4 функциональных блоков, и гостиничный корпус, состоящий из 14 жилых зданий.


Входящий в состав межвузовского кампуса гостиничный комплекс относится к категории жилых комплексов. Он будет состоять из 14 разных по высоте корпусов (8, 15, 16 22 и 23 этажа), предназначенных для размещения студентов, преподавателей, а также гостей всевозможных научных конференций и форумов.


Корпусы гостиничного комплекса представляют из себя отдельно стоящие здания. Первые этажи (высота 4,5 метра) отведены под инфраструктуру и коммерцию, включающую кафе, магазины, отделения банков, детские игровые центры, пункты выдачи заказов и пр. Высота типовых этажей составляет 3 метра.

Жилой фонд состоит из двухместных и одноместных номеров, а также номеров с кухней для возможного размещения семей. Одноместные и двухместные номера обеспечены общими кухнями на этажах, а также зонами для отдыха, внеклассных занятий и неформального общения.


К гостиничному комплексу с противоположной стороны от учебно-лабораторного корпуса примыкает участок с разнообразными спортивными объектами и рекреационными зонами.

"Главная задача в организации внешней и внутренней структуры гостиничного комплекса заключается в создании разнообразной, безопасной, добрососедской и обеспеченной всей необходимой инфраструктурой среды для комфортной жизни, установления неформальных контактов и междисциплинарного общения и, как следствие, для плодотворной учебы, преподавания, а также успешной реализации различных научных проектов", — отмечается в пояснительной записке.

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