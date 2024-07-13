В Самаре доверчивая женщина лишилась 1 млн рублей из-за действий кибермошенников

Жительница одного из сел Красноглинского района перевела мошенникам более миллиона рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В полицию Красноглинского района Самары обратилась 52-летняя женщина, работающая контролером за качеством производства продуктов питания одной из организаций. Она рассказала, как ей позвонил неизвестный и, представившись, менеджером банка, предложил обсудить условия выдачи нового кредитного займа для закупки оборудования.

Женщина согласилась выслушать предложение, так как планировала бюджета на покупку нового оборудования для компании и искала выгодные предложения на рынке. В ходе диалога она по инструкции заполнила анкету на сайте, чтобы для нее подобрали условия и срок кредитования. Заполнив онлайн-документ, она стала ожидать звонка специалиста.

Буквально через несколько минут позвонил неизвестный и сообщил, что является специалистом службы безопасности банка, и на данный момент произошла утечка персональных данных. Сельчанка запаниковала и спросила, что делать, если на счете есть крупная сумма. Незнакомец радостно предложил ей "спасти" средства.

Действуя по инструкции, она в течении нескольких дней переводила на "безопасный счет" более миллиона рублей. Когда операция по "спасению" была успешно завершена, "оператор" согласился за отдельную плату помочь клиентке оформить кредит для организации. Но тут она поинтересовалась от куда ему известно о намерении оформить кредит если такой информации женщина не сообщала. Незнакомец прервал разговор.

Осознав, что стала жертвой мошенников, контролер обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.