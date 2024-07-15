"Сказочный июль" и "Самара летняя": музей Рязанова анонсировал программу на неделю

В среду, 17 июля, в 16:00 пройдет третья встреча интерактивной программы "Сказочный июль" (6+) с темой "Сказочное дерево с головоломками". В четверг, 18 числа, в 18:30 состоится лекция "Самара Летняя" (12+), сообщает пресс-служба музея.

В рамках программы "Сказочный июль" дети будут решать интересные головоломки, выполнять задания и отвечать на вопросы по теме сказок, которые специально подготовила экскурсовод, сотрудник музея Софья Богатова. Познавательная интерактивная игра повторится 21 июля (воскресенье) в 11:00, а затем, в 12:00, в сквере Эльдара Рязанова покажут фильм "По щучьему веленью" (0+) режиссера Александра Роу.

Стоимость участия — 200 рублей за одно занятие. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке.

Лекцию "Самара Летняя" (12+) прочитает историк, главный хранитель музея Татьяна Пульная.

Для многих лето — один из самых любимых сезонов года. В современной Самаре можно найти много летних занятий и развлечений: отдых на берегу Волги и теплоходные круизы, поездки на природу и дачу, долгие прогулки в парках и променады по набережной, просмотры фильмов в кинотеатрах под открытым небом и так далее. А как и чем развлекали себя жители нашего города дореволюционным летом?

На лекции посетители узнают о спортивных мероприятиях, познакомятся с меню буфета Струковского сада, узнают, за сколько копеек можно было купить бутерброд или прохладительный напиток, а также, куда отправлялись самарцы прохладными вечерами, где запрещали пускать фейерверки и где играл оркестр до 2-х часов ночи.

Вход на мероприятие — 200 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке.