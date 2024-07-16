В Самаре студента осудили за дачу взятки в вузе

Самарский областной суд постановил апелляционный приговор, в соответствии с которым студент самарского вуза был осужден за дачу взятки. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, М. заочно обучался в Самарском государственном экономическом университете. Начиная со второго семестра, он перестал посещать занятия и не присутствовал на сдаче сессии, не посещал производственную практику и не участвовал в подготовке дипломной работы.

Однако за взятки, которые он передавал через посредника, ему ставили зачеты и положительные оценки по учебной практике и предметам за каждый семестр. Суммы незаконного вознаграждения М. отдельно за каждый семестр согласовывал с посредником.

Пойти на защиту дипломной работы М. не решился, оформив академический отпуск. В суде он рассказал, что планировал учиться сам, но был занят работой.

"15 июля 2024 года судебная коллегия по уголовным делам Самарского областного суда, рассмотрев апелляционное представление, изучив материалы дела, признала нарушения, допущенные Советским районным судом Самары при вынесении приговора, существенными, а приговор суда первой инстанции — подлежащим отмене, — отмечается в сообщении. — При этом судебная коллегия пришла к выводу, что допущенные нарушения могут быть устранены при рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке без возвращения дела в суд первой инстанции".

Приговор Советского районного суда Самары в итоге был отменен, постановлен новый апелляционный приговор, которым М. признан виновным в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 291 УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 400 000 рублей за каждое преступление, по совокупности преступлений — 700 000 рублей.