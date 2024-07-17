"Крылья Советов" подпишут чилийского защитника Томаса Галдамеса

"Крылья Советов" подпишут 25-летнего левого защитника сборной Чили Томаса Галдамеса, сообщает телеграм-канал "Волжская защепка".
"Игрок сборной Чили Томас Галдамес — новый ЛЗ "Крыльев". Контракт до 2027 года", — написал канал.
Галдамес — воспитанник клуба "Унион Эспаньола". Сейчас выступает за аргентинский "Годой Крус" (31 игра, 2 гола).
По данным портала Transfermarkt, стоимость Галдамеса оценивается в 2,5 млн евро.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!