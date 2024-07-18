Из-за долгов за тепло у жителя Самары конфисковали автомобиль Lada Granta

Специалисты Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" совместно с представителями службы судебных приставов Советского района провели рейд в Самаре. У неплательщика, накопившего долг за тепловую энергию в размере свыше 145 тысяч рублей, был конфискован автомобиль Lada Granta.

Акция "Внимание! Должник" проходит на регулярной основе и направлена на информирование неплательщиков с призывом погасить долги перед ресурсоснабжающей организацией. В случае игнорирования специалисты Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" направляют заявления в суд для дальнейшего взыскания просуженной задолженности при привлечении исполнительных органов.

"Такие рейды — крайняя мера взыскания, и мы обращаемся к ней, когда все другие, административные, способы были использованы и не привели к результату: неплательщик отказывается идти на контакт и оплачивать потребленный коммунальный ресурс. После конфискации владелец имеет возможность вернуть автомобиль в течение 5 дней, погасив долг. Иначе транспортное средство выставляется на торги, и задолженность возвращается с продажи имущества", — прокомментировала руководитель отдела по работе с дебиторской задолженностью физических лиц Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Алина Ахсарова.

Компания призывает своих клиентов своевременно и в полном объеме оплачивать тепловую энергию, чтобы исключить неприятные последствия.