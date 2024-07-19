16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Александр Хинштейн: 2026 г. - реальный срок открытия самарского планетария Ozon открывает второй логистический центр под Самарой Участок в 9 га у "Вертолетки" под застройку купила структура ГК "Вира" Самарцы обсудят, нужны ли многоэтажные высотки на ул. Шоссейной Мэрия Самары планирует профинансировать дефицит бюджета за счет кредита в 600 млн рублей

Экономика и бизнес

Выпускники из трех регионов страны пройдут экспресс-стажировку в Самарской области

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

100 выпускников из трех субъектов страны пройдут экспресс-стажировку в Самарской области. Будущие инженеры, технологи и помощники машиниста познакомятся с потенциальными работодателями, узнают об их требованиях и специфике будущей работы.

Заключено соглашение между Управляющим центром занятости населения Самарской области и федеральным Центром содействия молодым специалистам. В рамках проекта "Больше, чем работа" в октябре 2024 г. будут организованы трехдневные стажировки на трех региональных предприятиях для выпускников из других регионов.

В практической части стажировки участников ждет насыщенная программа с погружением в профессиональную среду. Так, например, молодые специалисты попробуют себя в качестве помощников бурильщика капитального ремонта скважин и технолога в капитальном ремонте скважин, будут работать в сварочном классе под руководством опытных наставников.

Также запланировано заседание Клуба занятой молодежи, где выпускникам расскажут о профессиональных возможностях и программах переезда в Самарскую область. Карьерные консультанты кадровых центров "Работа России" региона расскажут о мерах поддержки молодых специалистов, таких как подъемные выплаты, льготная ипотека и другие. Каждый участник стажировки получит сертификат о гарантированном трудоустройстве.

"Отвечая на запрос работодателей нашего региона, мы заключили соглашение, в рамках которого будем привлекать молодых специалистов из других субъектов страны. У нас открыто более 20 тысяч вакансий для молодежи. После стажировки мы готовы помочь молодым людям с переездом", — отметил директор центра занятости региона Александр Митюхин.

Служба занятости Самарской области прошла комплексную модернизацию в рамках нацпроекта "Демография", который принят по решению президента страны Владимира Путина. Благодаря модернизации созданы современные обновленные кадровые центры "Работы России", которые оказывают квалифицированную помощь молодежи в профессиональном определении и трудоустройстве.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №26

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Анатолий Илларионов 05 июля 2024 06:37 В Самаре отказались менять норматив по числу парковок при строительстве жилья

Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.

Ильдар Нуреев 03 июля 2024 11:18 На месте самарского хлебозавода № 2 построят дома высотой 3-8 этажей

Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.

Алексей Воробьев 19 июня 2024 11:15 Более 1,2 млрд рублей поддержки в 2023 году получили предприниматели Самарской области в Сбере при поддержке Гарантийного фонда

Получив кредит под поручительство Гарантийного фонда Самарской области в Сбере, компания смогла пополнить оборотные средства и увеличить объемы реализуемой продукции.

Анатолий Илларионов 28 мая 2024 08:36 Самарский блогер показал отремонтированную дорогу на ул. 22 Партсъезда

Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?

Фото на сайте

В Самарской области прошел День Поля-2024

В Самарской области прошел День Поля-2024

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

Новые вызовы и новые возможности: в Самаре прошла V Международная конференция нефтегазодобытчиков

Новые вызовы и новые возможности: в Самаре прошла V Международная конференция нефтегазодобытчиков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4