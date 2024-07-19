Выпускники из трех регионов страны пройдут экспресс-стажировку в Самарской области

100 выпускников из трех субъектов страны пройдут экспресс-стажировку в Самарской области. Будущие инженеры, технологи и помощники машиниста познакомятся с потенциальными работодателями, узнают об их требованиях и специфике будущей работы.
Заключено соглашение между Управляющим центром занятости населения Самарской области и федеральным Центром содействия молодым специалистам. В рамках проекта "Больше, чем работа" в октябре 2024 г. будут организованы трехдневные стажировки на трех региональных предприятиях для выпускников из других регионов.
В практической части стажировки участников ждет насыщенная программа с погружением в профессиональную среду. Так, например, молодые специалисты попробуют себя в качестве помощников бурильщика капитального ремонта скважин и технолога в капитальном ремонте скважин, будут работать в сварочном классе под руководством опытных наставников.
Также запланировано заседание Клуба занятой молодежи, где выпускникам расскажут о профессиональных возможностях и программах переезда в Самарскую область. Карьерные консультанты кадровых центров "Работа России" региона расскажут о мерах поддержки молодых специалистов, таких как подъемные выплаты, льготная ипотека и другие. Каждый участник стажировки получит сертификат о гарантированном трудоустройстве.
"Отвечая на запрос работодателей нашего региона, мы заключили соглашение, в рамках которого будем привлекать молодых специалистов из других субъектов страны. У нас открыто более 20 тысяч вакансий для молодежи. После стажировки мы готовы помочь молодым людям с переездом", — отметил директор центра занятости региона Александр Митюхин.
Служба занятости Самарской области прошла комплексную модернизацию в рамках нацпроекта "Демография", который принят по решению президента страны Владимира Путина. Благодаря модернизации созданы современные обновленные кадровые центры "Работы России", которые оказывают квалифицированную помощь молодежи в профессиональном определении и трудоустройстве.
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