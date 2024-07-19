"ЭнергосбыТ Плюс" объявил об открытых вакансиях

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" информирует жителей региона о свежих вакансиях в своих подразделениях. Соискателям предлагается стабильная заработная плата, пакет социальных гарантий, развитая корпоративная культура и возможности для построения карьеры в энергетике и ЖКХ.

АО "ЭнергосбыТ Плюс" является агентом по начислению и сбору денежных средств ПАО "Т Плюс".

В частности, жителей Самары и Тольятти могут заинтересовать следующие предложения:

— специалист по работе с клиентами (г. Тольятти, ул. Горького, д. 36; г. Тольятти, ул. Дзержинского, д. 18а: консультация клиентов по вопросам теплоснабжения, прием и регистрация входящих обращений клиентов);

— инженер тепловой инспекции (г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50; г. Самара, ул. Ташкентская, д. 135б; г. Самара, ул. Краснодонская, д. 10; г. Тольятти, ул. Горького, д. 27А; г. Тольятти, ул. Ворошилова, д. 17: преддоговорное обследование объектов, оценка качества энергоресурсов, контроль эксплуатации теплопотребляющих установок, мероприятия по подготовке к ОЗП);

— инженер отдела коммерческого учета (г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50: техническое обслуживание узлов коммерческого учета теплоэнергии, ввод в эксплуатацию узлов учета);

— менеджер по работе с договорами (г. Самара, ул. Маяковского, д. 15; г. Тольятти, ул. Ворошилова, д. 17: договорная работа в части реализации тепловой энергии и ГВС, заключение, сопровождение, урегулирование разногласий, согласование перерасчетов в части клиентов — юридических лиц, анализ начислений оплаты за потребляемые услуги теплоснабжения);

— специалист по работе с дебиторской задолженностью клиентов (г. Самара, ул. Маяковского, д. 15; г. Тольятти, ул. Горького, 27А: осуществление работы по снижению дебиторской задолженности за отопление, горячее водоснабжение клиентов, претензионно-исковая работа).

С полным перечнем вакансий "ЭнергосбыТ Плюс" можно ознакомиться на официальном сайте samara.esplus.ru/career/, а также по телефонам (846) 279-66-07, 8 (927) 268-05-13.