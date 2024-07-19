Налоговая снова банкротит нефтебазу "ТНП" из дел экс-сотрудников ФСБ

В Арбитражный суд Самарской области обратились представители Федеральной налоговой службы с заявлением о признании ООО "Межотраслевое Объединение "ТНП" банкротом. Это мотивировано наличием задолженности в сумме 13 млн рублей.

"Заявление ФНС России о несостоятельности ООО "Межотраслевое Объединение "ТНП" принять. Назначить заявление к рассмотрению в судебном заседании на 24 июля 2024 года на 11 час. 01 мин.", — указывается в материалах суда.

В свою очередь "ТНП" подало иск к налоговой. Компания просит признать незаконным решение Межрайонной ИФНС России №23 по Самарской области о взыскании задолженности от 14 октября 2023 года. Это заявление должны рассмотреть в сентябре.

Напомним, ранее налоговая уже пыталась банкротить "ТНП". Фискалы доначислили компании-оператору нефтебазы в с. Богатое 47,28 млн рублей. По мнению налоговой, "МО ТНП" вело "фиктивный" документооборот по оказанию услуг с контрагентом ООО "ПромРесурс". С последним, как считали в ФНС, был заключен формальный договор на предоставление в аренду резервуаров для хранения нефтепродуктов. Но тогда оператор нефтебазы оспорил доначисление налогов.

Нефтебаза МО "ТНП" фигурировала в уголовном деле полковников ФСБ Сергея Гудованого и Павла Чермашенцева. Оба получили большие сроки за "крышевание" нефтяных предприятий.

Во взятках оказались замешаны и сами сотрудники "МО ТНП", а также сын замглавы МВД России Игоря Зубова - Денис Зубов. Последний вместе с президентом мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игорем Карповым и бывшим директором ООО "МО ТНП" Василием Ермаковым недавно выслушали приговор.

Ранее также сообщалось, что "ТНП" выиграло аукцион на право разработки Дашковского нефтяного участка в Борском районе. Журналисты Волга Ньюс уже подробно изучали, кто стоит за скандальной компанией.