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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Налоговая снова банкротит нефтебазу "ТНП" из дел экс-сотрудников ФСБ

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Арбитражный суд Самарской области обратились представители Федеральной налоговой службы с заявлением о признании ООО "Межотраслевое Объединение "ТНП" банкротом. Это мотивировано наличием задолженности в сумме 13 млн рублей.

"Заявление ФНС России о несостоятельности ООО "Межотраслевое Объединение "ТНП" принять. Назначить заявление к рассмотрению в судебном заседании на 24 июля 2024 года на 11 час. 01 мин.", — указывается в материалах суда.

В свою очередь "ТНП" подало иск к налоговой. Компания просит признать незаконным решение Межрайонной ИФНС России №23 по Самарской области о взыскании задолженности от 14 октября 2023 года. Это заявление должны рассмотреть в сентябре.

Напомним, ранее налоговая уже пыталась банкротить "ТНП". Фискалы доначислили компании-оператору нефтебазы в с. Богатое 47,28 млн рублей. По мнению налоговой, "МО ТНП" вело "фиктивный" документооборот по оказанию услуг с контрагентом ООО "ПромРесурс". С последним, как считали в ФНС, был заключен формальный договор на предоставление в аренду резервуаров для хранения нефтепродуктов. Но тогда оператор нефтебазы оспорил доначисление налогов.

Нефтебаза МО "ТНП" фигурировала в уголовном деле полковников ФСБ Сергея Гудованого и Павла Чермашенцева. Оба получили большие сроки за "крышевание" нефтяных предприятий.

Во взятках оказались замешаны и сами сотрудники "МО ТНП", а также сын замглавы МВД России Игоря Зубова - Денис Зубов. Последний вместе с президентом мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игорем Карповым и бывшим директором ООО "МО ТНП" Василием Ермаковым недавно выслушали приговор.

Ранее также сообщалось, что "ТНП" выиграло аукцион на право разработки Дашковского нефтяного участка в Борском районе. Журналисты Волга Ньюс уже подробно изучали, кто стоит за скандальной компанией.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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