В галерее "Заварка" пройдет ридинг-группа "Рассказы о достоверном"

Музей-галерея "Заварка" представил афишу на ближайшие дни, до 28 июля. На этой неделе здесь пройдут экскурсии, ридинг-группа, арт-медитация и выставка.

В пятницу, 26 июля, в 18.00 пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке "Было/Не было" (12+). Заведующий музеем-галерей "Заварка" Екатерина Елисеева познакомит посетителей с самарским фольклором. Местные байки и былины содержательно многообразны, поскольку важнейшей особенностью Самарской губернии является полиэтнический состав населения. На экскурсии гости пройдутся по залам, узнают о концепции и идее выставки, попробуют самостоятельно интерпретировать былички, сказки, легенды. Вход на мероприятие — 250 рублей.

В субботу, 27 июля, в 16.00 пройдет ридинг-группа "Рассказы о достоверном" (12+). Это практика коллективного чтения литературы. В рамках работы выставки "Было/Не было" (12+) участники проекта вместе с кандидатом филологических наук, администратором социальной сети Вконтакте музея-галереи "Заварка" Ольгой Иваевой будут читать и обсуждать тексты из книги Дмитрия Садовникова "Сказки и предания Самарского края" (12+).

По мнению автора книги, местные байки и былины содержательно многообразны, ведь важнейшей особенностью Самарской губернии является полиэтнический состав населения. На мероприятии гости обсудят, как эта пестрота верований и обычаев отразилась в конкретных жанрах народной прозы.

Вход на мероприятие — 250 рублей.

В воскресенье, 28 июля, в "Заварке" пройдет несколько мероприятий.

В 14.00 состоится арт-медиация (12+) по выставке "Было/Не было" (12+).

Арт-медиации — это формат, который предполагает активное включение зрителей в анализ произведения искусства. На выставке представлены разные варианты кураторской интерпретации сказок, легенд, былин и быличек Самарской Луки. Посетители вместе с научным сотрудником музея Анастасией Волынкиной проведут свой собственный анализ, познакомятся с уникальным нематериальным культурным наследием нашего края и смогут почувствовать себя главными героями произведений. Вход на мероприятие — 250 рублей.

В 16.00 пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова (6+). Дом на улице Самарской, в котором разместилась "Заварка" — один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары, объект культурного наследия регионального значения. Главными деталями являются уникальные элементы, сохранившиеся во время реставрации: печи, потолок, двери, фрагменты обоев и штукатурки. Во время экскурсии посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова, а также о других доходных домах Самары и их жителях. Вход на мероприятие — 150 рублей (входной билет в стоимость не входит).

Просим обратить внимание — количество мест на мероприятия ограничено, поэтому требуется обязательная предварительная запись в социальных сетях Музея-галереи "Заварка".