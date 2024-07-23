Тольяттинский адвокат, пытавшийся "заказать" бывшую, получил минимальный срок

Во вторник, 23 июля, в Тольятти суд вынес приговор местному адвокату и предпринимателю Михаилу Артюхову, признанному виновным в покушении на заказное убийство бывшей сожительницы.

Напомним, мужчину арестовали летом 2019 г., в конце 2020 г. начался отбор первой коллегии присяжных. Последняя же коллегия, вынесшая ему вердикт, начала работать только осенью 2023 года.

Мужчина получил минимальный срок, предусмотренный статьей об убийстве, — шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Артюхов вину так и не признал, приговор, скорее всего, будут обжаловать. Но в Центральном суде Тольятти с весны 2023 г. рассматривается еще одно уголовное дело, в котором Артюхова обвиняют в обналичивании денег в составе преступного сообщества. Таким образом, при негативном для него развитии событий осужденному грозит суровое наказание.