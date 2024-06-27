Тольяттинскому адвокату Михаилу Артюхову вынесли вердикт

Закончилось судебное следствие по обвинению Михаил Артюхова в организации убийства его бывшей сожительницы.

Напомним, Артюхов был арестован еще летом 2019 году. По версии обвинения, в июле 2019 г. предложил своему знакомому Панфилову убить его бывшую сожительницу за 1 млн рублей. Причиной называлось то, что предполагаемая жертва Марина Горшкова вместе со своим новым сожителем Геннадием Каларашем задолжали фирме Артюхова более 10 млн рублей. Панфилов заявление в полицию писать не стал, но рассказал обо всем Каларашу и Горшковой и настоял, чтобы заявление написали они.

В ноябре 2020 г. в суд начал отбор присяжных, но в марте 2021 г. председательствующая решила вернуть дело прокурору. Затем в Комсомольском районном суде почти два года собирали коллегию присяжных. В конце концов, осенью 2023 г. началось судебное следствие, после завершения которого присяжным предстояло выслушать итоговые мнения сторон и вынести вердикт.

В апреле 2024 г. на заседание по оглашению вердикта явились только пятеро из восьми присяжных.

В итоге теперь две трети присяжных высказались за виновность Артюхова. После прений сторон по поводу размера наказания, назначенных на следующую неделю, председательствующая уйдет на составление приговора. Санкция вмененной подсудимому статьи — от восьми до 20 лет лишения свободы.

Кроме того, Центральный районный суд Тольятти с апреля 2023 г. рассматривает уголовное дело, в котором Артюхова с группой подельников обвиняют в отмывании денег в составе преступного сообщества. На скамье подсудимых 28 человек. Следующее заседание назначено на 28 июня.