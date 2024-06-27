16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинскому адвокату Михаилу Артюхову вынесли вердикт В Самаре вынесли приговор по делу о крупной афере с оборудованием для больниц Жителя Самары осудили за попытку подкупить сотрудника фонда капремонта В Самаре вынесли приговор за сожжение людей заживо в ритуальном салоне Кассационный суд отказался менять приговор бывшему первому замглавы Тольятти Вадиму Ерину

Суды Происшествия

Тольяттинскому адвокату Михаилу Артюхову вынесли вердикт

ТОЛЬЯТТИ. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 80
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Закончилось судебное следствие по обвинению Михаил Артюхова в организации убийства его бывшей сожительницы.

Напомним, Артюхов был арестован еще летом 2019 году. По версии обвинения, в июле 2019 г. предложил своему знакомому Панфилову убить его бывшую сожительницу за 1 млн рублей. Причиной называлось то, что предполагаемая жертва Марина Горшкова вместе со своим новым сожителем Геннадием Каларашем задолжали фирме Артюхова более 10 млн рублей. Панфилов заявление в полицию писать не стал, но рассказал обо всем Каларашу и Горшковой и настоял, чтобы заявление написали они.

В ноябре 2020 г. в суд начал отбор присяжных, но в марте 2021 г. председательствующая решила вернуть дело прокурору. Затем в Комсомольском районном суде почти два года собирали коллегию присяжных. В конце концов, осенью 2023 г. началось судебное следствие, после завершения которого присяжным предстояло выслушать итоговые мнения сторон и вынести вердикт.

В апреле 2024 г. на заседание по оглашению вердикта явились только пятеро из восьми присяжных.

В итоге теперь две трети присяжных высказались за виновность Артюхова. После прений сторон по поводу размера наказания, назначенных на следующую неделю, председательствующая уйдет на составление приговора. Санкция вмененной подсудимому статьи — от восьми до 20 лет лишения свободы.

Кроме того, Центральный районный суд Тольятти с апреля 2023 г. рассматривает уголовное дело, в котором Артюхова с группой подельников обвиняют в отмывании денег в составе преступного сообщества. На скамье подсудимых 28 человек. Следующее заседание назначено на 28 июня.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Planeta 2048 05 июня 2023 19:16 В Чапаевске осудили предпринимателя, незаконно подключившегося к электросетям

Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30