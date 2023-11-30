Бизнесмена из Тольятти обвиняют в организации убийства его бывшей сожительницы

В Комсомольском районном суде продолжается слушание уголовного дела тольяттинского адвоката-бизнесмена Михаила Артюхова, обвиненного в организации убийства его бывшей сожительницы Марины Горшковой.

На последних заседаниях главный свидетель обвинения — 31-летний слесарь Панфилов выступил перед присяжными. Он в этой истории — исполнитель заказанного убийства. Мужчина два дня отвечал на вопросы обвинителя и защиты, касающиеся подробностей дела.

По словам этого свидетеля, летом 2019 г. к нему обратился Артюхов с предложением заработать миллион рублей. Панфилов знал Артюхова как хозяина предприятий, где он подрабатывал. Так как Артюхов опасался прослушки, то свое предложение выразил в криптограмме "латинская В (что значит по мнению Панфилова вендетта), крест" и имена Марина и Гена. Как понял свидетель, ему заказывают убить либо Марину Горшкову либо ее приятеля Гену Калараша. И хотя Панфилов подобными делами никогда не занимался, отказать Артюхову он побоялся. Якобы тот его за это может убить, как ненужного свидетеля.

Мужчины будто бы договорились о серьезном деле, но заказчик аванса не выдал, а исполнитель его и не попросил. Артюхов якобы отделался 10 тыс. руб. на расходы, а впоследствии перевел около 15 тыс. руб. Панфилову на банковскую карту.

Вскоре Панфилов на бескорыстной основе сообщил Каларашу и Горшковой, что против них замыслил Артюхов. Гена велел все встречи с заказчиком записывать на диктофон, который Марина и предоставила. Но по непонятной свидетелю причине многие записи на диктофоне не сохранились.

По словам Панфилова, таких встреч состоялось пять. Он сообщил Артюхову, где живут будущие жертвы, на каких автомобилях передвигаются и то, что Марину легче убить. Таким образом, сам Панфилов вроде как и выбрал объект нападения. А Артюхов неоднократно намекал, что много людей гибнет на дорогах.

Когда оставалась неделя до исполнения заказа, Панфилов поехал в Самару подавать заявление в полицию о готовящемся преступлении. Было решено в качестве отчета предоставить заказчику постановочную фотографию Горшковой. Женщину положили на асфальт и около ее головы разлили краску, изображающую кровь. Кое-что закрасили и на лице.

И хотя фотоизображение не давало понять, каким образом было совершено убийство, заказчик без лишних вопросов выложил миллион. На этом Артюхова и задержали.

Также Панфилов пожаловался суду на то, что, спасая Горшкову и Калараша, он никакой выгоды не поимел кроме "условки". Действительно, в октябре 2020 г. Комсомольский райсуд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к условному сроку. По делу с ним проходил и Калараш с обвинением в вымогательстве. Добыв каким-то образом из конфискованного у Артюхова телефона интимные фото его новой жены, они стали вымогать у нее деньги, угрожая разместить снимки в интернете. Женщина, по словам Артюхова, уже успела выплатить им 50 тыс. рублей.

К тому же Калараш сейчас отбывает срок еще и за растрату в 4,6 млн руб., и за посредничество в передаче взятки сотруднику налоговой инспекции. Артюхов от него не отстает: в Центральном райсуде идет процесс с множеством подсудимых, где Артюхов обвиняется в организации преступного сообщества, промышлявшего отмыванием денег.