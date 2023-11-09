Журналиста не пустили на суд по делу адвоката Михаила Артюхова

На минувшей неделе в Комсомольском районном суде Тольятти продолжилось рассмотрение присяжными заседателями уголовного дела тольяттинского адвоката Михаила Артюхова, обвиняемого в попытке заказать убийство бывшей сожительницы. Было оглашено обвинение, защита выразила свое отношение к водам следствия, а подсудимый дал первоначальные показания, категорически не признавая себя виновным.

На последнем заседании стороны допросили потерпевшую Марину Горшкову. По мнению адвоката Андрея Карномазова, она сообщила такие неожиданные сведения, что вместо заказного убийства напрашивается считать заказным само уголовное дело в отношении Артюхова.

Однако председательствующая Александра Винтер вопреки норме о гласности судебного разбирательства выпроводила корреспондента "Волга Ньюс" из зала заседания, и поэтому издание не имеет возможности сообщить общественности эти подробности.

Напомним, данное уголовное дело имеет сложную судьбу. Оно было возбуждено еще летом 2019 г., и Михаил Артюхов тогда же был помещен под стражу. С тех пор правоохранители трижды пытались направить результаты предварительного расследования в суд Комсомольского района для разбирательства, но каждый раз неудачно. Федеральные судьи Татьяна Иванова, а затем Сергей Шабанов дважды возвращали дело прокурору на доработку в связи с существенными недостатками, которые не позволяли рассмотреть дело в суде.

В конце концов материалы обвинения попали к федеральному судье Александре Винтер, и подсудимый выразил желание, чтобы его судили присяжные заседатели. С конца 2021 г. в течение 22 месяцев пытались собрать коллегию заседателей. А обвиняемый до сих пор томится под арестом хоть и домашним, и выглядит крайне болезненным.

Судья же, судя по всему, взялась провести разбирательство запутанного дела за закрытыми дверьми, подальше от глаз общественности. Это весьма настораживает защиту, и ее опасения не случайны. На минувшей неделе в Самарском районном суде распустили коллегию присяжных по аналогичному делу о попытке заказать убийство бывшего мужа.

По словам адвоката Карномазова, согласно закону, вердикт считается состоявшимся только после оглашения. И если между вынесением и оглашением отпустить присяжных по домам, то есть не дать им огласить вердикт сразу же после вынесения, то в случае неявки на оглашение хоть одного присяжного следует роспуск коллегии, а ее вердикт считается несостоявшимся. Присяжные же просто-напросто не могут добраться до суда в связи с тем, что кого-то утром прямо из квартиры вдруг увезут на допрос, а кого-то остановят сотрудниками ГИБДД и т. п.

"Впервые с такой схемой я столкнулся в 2016 году, защищая Владимира Лукьянова, — комментирует Карномазова. — Подозрение стало возникать, когда раз за разом председательствующий судья Александр Павлов после вынесения вердикта стал раз за разом отправлять присяжных заседателей в совещательную комнату для исправления каких-то недостатков. Так дотянули до конца рабочего дня. И хотя закон требует, чтобы присяжные при вынесении вердикта прерывались только для отдыха, что предполагает ночное время, председательствующий отправил их по домам задолго до этого. Каково было наше удивление, когда половина из присяжных, которые до этого раз за разом посещали все судебные заседания, вдруг организованно заболели или именно в этот день оказались незаменимыми на работе. Вместо того чтобы отложить заседание и подождать их, председательствующий немедленно распустил коллегию. И хотя обвинительный приговор по итогам второго вердикта был отменен в Верховном Суде, а в отношении председательствующего судьи было вынесено частное определение о недопустимости подобного рода действий, мой подзащитный, у которого фактически украли оправдательный приговор, таки оказался за решеткой".