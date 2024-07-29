Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

На станции метро "Театральная" в Самаре близится к завершению возведение монолитных конструкций — строители планируют завершить работы уже в сентябре этого года. Корреспонденту Волга Ньюс удалось попасть в самое "сердце" строительства и узнать интересные моменты, которые обычно скрыты от посторонних глаз.

О том, как продвигается строительство, рассказал и показал директор генерального подрядчика на строительстве — компании "Волгатрансстрой — метро" Алексей Федосеев.

Сейчас стройплощадка "Театральной" в районе улиц Красноармейской и Галактионовской разделена на 11 блоков. У станции будет два вестибюля и четыре выхода по обе стороны дороги. На данный момент монолитные конструкции завершены на 70%.

Сейчас работы возобновлены на всех участках. Стройка живет 24 часа, смены меняют друг друга и каждый день свою работу выполняют порядка 500 человек. На станции 3 этажа: подвал, платформа и этаж с техническими помещениями. На данный момент в большинстве помещений идут отделочные работы.

"Мы находимся, по сути, в энергетическом сердце станции, где разместим трансформаторы, сюда будет поступать электроэнергия для снабжения всей станции", — рассказывает Алексей Федосеев об одном из помещений, которые будут скрыты от глаз жителей города.

Дизайн станции связан будет непосредственно с названием и местом, где она находится — с Самарским академическим театром оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича.

"Колонны и стены станции отделаем панелями сотового алюминия, а пол будет гранитным" — рассказывает Алексей Федосеев.

Проходка тоннеля осуществляется одним из лидеров мирового метростроения — компанией АО "Мосметрострой", в Самаре работают специалисты Тоннельного отряда № 6. В настоящий момент ТПМК "Самара" вышел на полную мощность, при которой скорость проходки в месяц порядка 250 метров, это более 8 метров в сутки.

Данный тоннелепроходческий комплекс является суперсовременным и обладает безосадочной технологией проходки, поэтому на поверхности его работа абсолютно не ощущается.

В среднем в смену строительством тоннеля занимаются 30–35 человек. "Грунт по трассе сооружения тоннеля состоит из суглинков и песков, — объясняет заместитель главного инженера ООО "Тоннельный отряд № 6 Метростроя" Александр Мединцев. — Щит отталкивается от кольца с помощью домкратов. Они расположены по всему периметру тоннелепроходческого комплекса, ширина кольца 1,4 метра".

Фото: архив ВТС

Блоки колец, находящиеся на поверхности, опускают в котлован и доставляют к месту выполнения работ. В вагонетки с помощью конвейера грузится разработанный щитом грунт и доставляется дизелевозами в котлован. Из котлована с помощью крана вагонетки поднимаются на поверхность, и грунт вывозится на полигон. На сегодня вывезено почти 15 тысяч кубометров грунта.

Тоннель "Театральной" начинается на глубине 15 метров, в районе Самарской площади тоннелепроходческий комплекс опустится до отметки 30 метров — это будет самая нижняя точка производства работ, потом тоннель снова поднимется до 15 метров. Длина перегона от "Театральной" до "Алабинской" составит 1614 метров. На сегодняшний момент пройдено почти 300 метров левого перегонного тоннеля.

После выхода щита на пересечении улиц Ново-Садовая и Полевая, начнется проходка правого перегонного тоннеля. В октябре 2025 года проходка будет завершена.