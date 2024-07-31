Энергетики выявили 62 объекта, нарушающих охранные зоны теплосетей в Новокуйбышевске

Специалисты Новокуйбышевских тепловых сетей (ПАО "Т Плюс") обнаружили 62 объекта, расположенных в охранных зонах тепловых сетей с нарушением законодательства. Данные незаконные постройки создают опасность для жизни и здоровья жителей города.

Охранной зоной называется территория в 3 метра с обеих сторон от проложенной теплотрассы. В соответствии с нормами эксплуатации тепловых сетей здесь не допускается строительство сооружений, размещение детских площадок, проездов и автостоянок. В случае возникновения дефектов на коммуникациях возникает опасность для жизни персонала и посетителей данных объектов.

Энергетики отмечают, что в числе нарушителей законодательства объекты самой разной направленности. Это и торговые точки (Гагарина, 2а, Кадомцева, 8, Гагарина, 26), и автомобильные парковки (Дзержинского 37, проспект Победы 34а), и металлические гаражи (Свердлова 5а, 9а), и даже детские и спортивные площадки (Бочарикова 8, 10, Дзержинского 27а, 43а).

"Мы информируем городскую администрацию обо всех фактах нарушения норм эксплуатации тепловых сетей. В свою очередь, собственников объектов уведомляем о необходимости самостоятельно устранить нарушения в ближайшее время, чтобы не подвергать опасности здоровье и жизни людей", — рассказал технический директор — главный инженер Новокуйбышевских тепловых сетей Сергей Заволович.