16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Названы УК Самарской области, подготовившие общедомовые приборы учета к зиме Энергетики выявили 62 объекта, нарушающих охранные зоны теплосетей в Новокуйбышевске Больше 2300 жилых домов получили централизованное водоснабжение по персональной программе "РКС-Самара" В Самаре готовность жилых домов к отопительному сезону будут проверять по-новому Уровень подготовки региона к новому отопительному сезону составляет 79%

ЖКХ и благоустройство Общество

Энергетики выявили 62 объекта, нарушающих охранные зоны теплосетей в Новокуйбышевске

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Специалисты Новокуйбышевских тепловых сетей (ПАО "Т Плюс") обнаружили 62 объекта, расположенных в охранных зонах тепловых сетей с нарушением законодательства. Данные незаконные постройки создают опасность для жизни и здоровья жителей города.

Охранной зоной называется территория в 3 метра с обеих сторон от проложенной теплотрассы. В соответствии с нормами эксплуатации тепловых сетей здесь не допускается строительство сооружений, размещение детских площадок, проездов и автостоянок. В случае возникновения дефектов на коммуникациях возникает опасность для жизни персонала и посетителей данных объектов.

Энергетики отмечают, что в числе нарушителей законодательства объекты самой разной направленности. Это и торговые точки (Гагарина, 2а, Кадомцева, 8, Гагарина, 26), и автомобильные парковки (Дзержинского 37, проспект Победы 34а), и металлические гаражи (Свердлова 5а, 9а), и даже детские и спортивные площадки (Бочарикова 8, 10, Дзержинского 27а, 43а).

"Мы информируем городскую администрацию обо всех фактах нарушения норм эксплуатации тепловых сетей. В свою очередь, собственников объектов уведомляем о необходимости самостоятельно устранить нарушения в ближайшее время, чтобы не подвергать опасности здоровье и жизни людей", — рассказал технический директор — главный инженер Новокуйбышевских тепловых сетей Сергей Заволович.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Сидоров 22 июля 2024 15:58 Самарские власти озвучили, как с осени будут считать плату за вывоз мусора

Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?

Светлана Маркова 09 июля 2024 18:12 Самарские власти озвучили, как с осени будут считать плату за вывоз мусора

И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?

Вячеслав Гусев 15 мая 2024 03:15 Регоператор: в области не хватает мусорных полигонов

А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.

Матрена Демина 24 января 2023 15:59 Администрацию Красноярского района обязали построить дорогу к участкам для многодетных семей

Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4