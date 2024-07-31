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ЖКХ и благоустройство Общество

Названы УК Самарской области, подготовившие общедомовые приборы учета к зиме

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "ЭнергосбыТ Плюс" напомнил клиентам компании в Самарской области о важности контроля за исправным состоянием общедомового прибора учета тепловой энергии (ОДПУ). По данным на 30 июля, только три обслуживающие компании региона обеспечили положительную динамику по готовности ОДПУ к очередному отопительному сезону — УК "Приволжское ПЖРУ" (Самара), УК "Содружество" (Самара) и УК № 2 ЖКХ (Тольятти).

Энергетики отметили, что помимо общеизвестных технических мероприятий по подготовке дома к зиме необходимо внимательно относиться к вопросам учета тепловой энергии. Некоторые УК и ТСЖ недостаточно следят за этими приборами, в итоге плата за тепло начисляется жителям по нормативу. Правильно установленный, принятый в эксплуатацию и функционирующий прибор, показания которого регулярно передаются для расчета начислений — это первый и самый важный шаг к экономии.

"Мы рекомендуем собственникам жилья проявить активность и проконтролировать состояние ОДПУ в своем доме. Для этого необходимо обратиться в управляющую организацию и уточнить, исправен ли прибор учета тепла, своевременно ли передаются его показания", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.

В целом, по итогам июля 2024 года, 21 обслуживающая организация Самарской области продемонстрировала отрицательную динамику подготовки ОДПУ к прохождению отопительного периода. Наибольшее количество многоквартирных жилых домов, в которых приборы учета неисправны, находится в обслуживании ООО "ДЖКХ" (86 домов), АО "ЖУК" (21), ООО "Новоградсервис" (14), УК № 1 ЖКХ (11) и ООО "Коммунресурс" (10).

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