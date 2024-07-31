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Преступления Происшествия

Глава СК РФ потребовал доклад о проверке по видео, где подросток избивает девочку

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки по факту избиения 11-летней девочки в Кинель-Черкасском районе Самарской области.

Напомним, попавший на видео и в интернет инцидент произошел 19 июля в с. Тимашево. В соцсетях сообщалось, что 13-летний подросток периодически наносил травмы девочке.

По факту случившегося СУ СК России по Самарской области ведет проверку по ст. 117 УК РФ ("Истязание").

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