Глава СК РФ потребовал доклад о проверке по видео, где подросток избивает девочку

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки по факту избиения 11-летней девочки в Кинель-Черкасском районе Самарской области.
Напомним, попавший на видео и в интернет инцидент произошел 19 июля в с. Тимашево. В соцсетях сообщалось, что 13-летний подросток периодически наносил травмы девочке.
По факту случившегося СУ СК России по Самарской области ведет проверку по ст. 117 УК РФ ("Истязание").
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки