Умер замначальника У МВД России по Тольятти Вячеслав Проценко

В среду, 31 июля, скоропостижно скончался замначальника У МВД России по Тольятти полковник полиции Вячеслав Проценко. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Вячеслав Проценко родился 21 мая 1971 г. в городе Новая Каховка, Украинской ССР. В органах внутренних дел он служил с 1994 г., начинал оперуполномоченным отделения уголовного розыска УВД по Автозаводскому району Тольятти. Далее он служил на различных должностях среднего и старшего начальствующего состава в подразделении уголовного розыска Тольятти.
За время службы награжден медалью ордена "За заслуги перед отечеством 2 степени", медалью "За отличие в охране общественного порядка", медалями 3 степеней "За отличие в службе", наградным знаком МВД России "Почетный сотрудник МВД", награжден наградным холодным оружием — кортиком.
Прощание состоится 2 августа, с 11:00 до 13:00, по адресу: Тольятти КЦ "Автоград" ул. Юбилейная, 8 (заезд со стороны эстакады). Похороны пройдут на Тольяттинском городском кладбище (Обводное шоссе, 1Г).
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.