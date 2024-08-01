16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жительницу Тольятти обвиняют в организации похищения мужа В Самаре сотрудника энергоснабжающей организации обвиняют в вымогательстве взятки Глава СК РФ потребовал доклад о проверке по видео, где подросток избивает девочку Экс-министр транспорта Самарской области Иван Пивкин обжалует арест Жительницу Самары оштрафовали на 105 тыс. рублей за фиктивную регистрацию мигрантов

Преступления Происшествия

Сызранские полицейские задержали неудавшуюся сбытчицу героина

СЫЗРАНЬ. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Сызрани полицейские задержали 24-летнюю местную жительницу по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранителям пожаловались на девушку. В итоге ее задержали в районе ул. Акифьева и в кармане брюк нашли пачку сигарет, в которой было три свертка с наркотиков. Кроме того, подозреваемая рассказала, что ранее успела сделать "закладку" в нескольких метрах — в клумбе из покрышки. Всего полицейские изъяли более грамма героина.

Девушка пояснила, что наркотик приобрела через интернет-магазин в мессенджере и планировала разложить по тайникам. Возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1