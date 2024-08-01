Сызранские полицейские задержали неудавшуюся сбытчицу героина

В Сызрани полицейские задержали 24-летнюю местную жительницу по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Правоохранителям пожаловались на девушку. В итоге ее задержали в районе ул. Акифьева и в кармане брюк нашли пачку сигарет, в которой было три свертка с наркотиков. Кроме того, подозреваемая рассказала, что ранее успела сделать "закладку" в нескольких метрах — в клумбе из покрышки. Всего полицейские изъяли более грамма героина.
Девушка пояснила, что наркотик приобрела через интернет-магазин в мессенджере и планировала разложить по тайникам. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки