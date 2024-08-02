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Суды Происшествия

В Самаре суд удалился на приговор по одному из дел Госстройнадзора

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Судья Ленинского района Ольга Гороховик удалилась в совещательную комнату для постановления приговора по делу Андрея Калмыкова. Экс-работника Государственной инспекции строительного надзора Самарской области судили за превышение должностных полномочий и служебный подлог.

Напомним, в уголовном деле речь шла о строительстве лыжероллерной трассы в рамках нацпроекта "Демография" для учебно-спортивного центра "Чайка" в Волжском районе Самарской области. Сообщалось, что "спортивный комплекс предназначен для круглогодичного проведения официальных соревнований, тренировочных занятий спортивных школ, а также массовых катаний любителей на лыжах в зимний период".

По предварительным данным, при строительстве могло быть допущено несоответствие требованиям проектной документации. В частности, вопросы снова возникли к системе пожарной безопасности.

Ранее силовики задержали экс-главу ГИСН Владимира Захарина и нескольких его подчиненных. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Речь в уголовном деле Захарина идет о зданиях двух ДК, возводимых в рамках нацпроекта "Культура". Предполагается, что чиновники закрыли глаза на нарушения при строительстве Дома культуры в пос. Глушицкий Большечерниговского района и культурно-досугового центра в с. Тимашево Кинель-Черкасского района. Исполнителем работ по обоим контрактам выступало самарское ООО "Тет А Тет М" Людмилы Фельдблит. Сам Захарин с обвинениями не согласен. Впоследствии в связи с этим уголовным делом был задержан и министр строительства Самарской области Николай Плаксин. Эти дела еще расследуют.

Приговор Калмыкову должны вынести 6 августа. Согласно информации сайта суда, Ольга Гороховик уже удалилась в совещательную комнату для принятия решения.

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