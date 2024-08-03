В школьном лагере в Тольятти прошел Урок безопасности тепла

Специалисты "Т Плюс" провели урок тепла и экологии в летнем лагере при школе № 90 г.о. Тольятти. Мероприятие прошло в рамках межрегиональных проектов "Безопасность тепла" и "Экология".
В гости к ребятам пришли Теплослав, сказочный персонаж, олицетворяющий надежное теплоснабжение, и Капелька, эксперт по экологии, активный защитник рек, озер и лесов. Они рассказали школьникам младших классов, где вырабатывается тепло, и как горячая вода с ТЭЦ и ГРЭС попадает в многоквартирные дома. Особое внимание гости уделили правилам безопасности вблизи энергетических объектов, включая тепловые сети и места проведения ремонтных работ на коммуникациях. Полученные знания ребята закрепили в игровой форме — разделились на команды и соревновались в увлекательной эстафете, избегая наступать на "крышки люков" тепловых сетей.
"В период летних каникул важно напомнить взрослым и детям о простых правилах, способных сберечь жизнь и здоровье горожан. Подобные уроки — один из важных элементов воспитания юных тольяттинцев. Надеюсь, основные правила безопасности, преподнесенные в игровой форме, надолго запомнятся школьникам", — отметил технический директор — главный инженер Тольяттинских тепловых сетей Дмитрий Кожин.
По завершении урока все его участники получили полезные подарки от теплоэнергетиков — магнитные закладки для книг с советами по безопасности тепла и стильные браслеты с логотипом года семьи.
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!