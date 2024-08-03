В школьном лагере в Тольятти прошел Урок безопасности тепла

Специалисты "Т Плюс" провели урок тепла и экологии в летнем лагере при школе № 90 г.о. Тольятти. Мероприятие прошло в рамках межрегиональных проектов "Безопасность тепла" и "Экология".

В гости к ребятам пришли Теплослав, сказочный персонаж, олицетворяющий надежное теплоснабжение, и Капелька, эксперт по экологии, активный защитник рек, озер и лесов. Они рассказали школьникам младших классов, где вырабатывается тепло, и как горячая вода с ТЭЦ и ГРЭС попадает в многоквартирные дома. Особое внимание гости уделили правилам безопасности вблизи энергетических объектов, включая тепловые сети и места проведения ремонтных работ на коммуникациях. Полученные знания ребята закрепили в игровой форме — разделились на команды и соревновались в увлекательной эстафете, избегая наступать на "крышки люков" тепловых сетей.

"В период летних каникул важно напомнить взрослым и детям о простых правилах, способных сберечь жизнь и здоровье горожан. Подобные уроки — один из важных элементов воспитания юных тольяттинцев. Надеюсь, основные правила безопасности, преподнесенные в игровой форме, надолго запомнятся школьникам", — отметил технический директор — главный инженер Тольяттинских тепловых сетей Дмитрий Кожин.

По завершении урока все его участники получили полезные подарки от теплоэнергетиков — магнитные закладки для книг с советами по безопасности тепла и стильные браслеты с логотипом года семьи.