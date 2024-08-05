Теннис, яхт-клубы, скачки: в музее Рязанова расскажут о спортивных увлечениях самарцев в начале XX века

Музей Эльдара Рязанова анонсировал программу мероприятий на ближайшую неделю. С 8 по 11 августа здесь пройдут пешеходная экскурсия, историческая лекция и детский интерактив.

В четверг, 8 августа, в 18:30 музей им. Рязанова организует пешеходную экскурсию "Куйбышев — дипломатическая столица" (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

Город Куйбышев, как военная столица СССР, имеет много интересных граней. Одной из самых малоизученных и интересных страниц истории Запасной столицы остается пребывание посольств иностранных государств в 1941-1943-х годах. Сохранились почти все здания, в которых размещались дипломаты. Например, посольство США (Некрасовская, 62), посольство Польши (Чапаевская, 165), посольство Норвегии (Молодогвардейская, 119) и другие. Участники экскурсии увидят эти объекты и узнают, какой след в истории города оставили дипломаты.

Место сбора — ул. Фрунзе, 120. Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа. Стоимость участия — 350 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке.

В субботу, 10 августа, в 16:30 состоится лекция "Самара Спортивная" (12+). Ее почитает историк, главный хранитель музея Татьяна Пульная.

В конце XIX — начале ХХ веков в Самаре активно развивались различные виды спорта. Огромной популярностью пользовался теннис, были образованы яхт-клуб и общество охотников конского бега, построен ипподром. В летнее и зимнее время проводилось много соревнований — от велозабегов до конных скачек на льду Волги. А в магазинах появилось множество специализированных спортивных товаров: ракетки, велосипеды и так далее. Основной целью всех активностей, как отмечали профильные общества, было развитие спорта и привлечение к нему молодежи. На лекции гости услышат об истории появления в Самаре яхт-клуба, познакомятся с ассортиментом инвентаря в местных магазинах и узнают, где они располагались, а также познакомятся с основными вехами развития спорта в регионе.

Вход на мероприятие — 200 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке.

В воскресенье, 11 августа, в 11.00 в рамках интерактивной программы "Старые игры о главном" (6+) пройдет игра "Холодно-горячо" с темой "Поиск волшебной лампы" (6+). Детям нужно будет отгадать предметы по принципу игры "Холодно-горячо". В дальнейшем ходе занятия они помогут отыскать волшебную лампу. На пути им повстречаются коварные герои, которые захватили эти предметы, и только решив загадки и выполнив задания, юные участники смогут получить их.

Стоимость участия — 200 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке.