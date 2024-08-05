Wowhaаus Архлаб объявил набор на воркшоп для архитекторов и урбанистов в Самаре

В этом сезоне организаторы Архлаб объявляют набор на воркшоп в Самаре. Соорганизаторами воркшопа стали правительство Самарской области и ВолгаФест.
Архлаб - образовательная и исследовательская программ, лаборатория проектирования и изучения городов, которую курируют архитекторы бюро Wowhaаus.
Участвовать в лаборатории могут начинающие архитекторы и представители смежных профессий: урбанисты, дизайнеры, социологи, историки. Участников ищут среди молодых людей, которые живут в Самаре и хорошо знают город.
Команда воркшопа сможет изучить ряд необходимых для архитекторов и урбанистов навыков и освоить их на практике — создавая вместе стратегию развития Самары. Архитекторы Wowhaus помогут участникам освоить базовые программы и креативные инструменты исследования пространства, чтобы создать единую базу для совместной работы.
Команда разберется в символических и визуальных образах Самары и составит ее альтернативную карту. Участники разработают стратегию развития Самары с точки зрения бизнеса, туризма, городской жизни. Команда придумает, как внедрить разработанную стратегию на четырех уровнях: в масштабе района, общественного пространства, улицы и отдельного объекта.
Работать с участниками воркшопа будет кураторская группа — это архитекторы Wowhaus, каждый из которых специализируется на определенной теме: работе в софтах, с картами и открытыми данными, с культурным наследием. В бюро эти архитекторы работают в разных командах и с разными масштабами: кто-то из них знает все о мастер-планах, а кто-то — придумывает самые яркие арт-объекты.
До конца августа кураторы бюро проведут для участников серию очных и онлайн-встреч.
Заявки принимаются до 10 августа. Группа будет работать в течение всего августа и презентует результаты на Волгафест, который пройдет с 26 августа по 1 сентября.
Участники Архлаба смогут продолжить работать над одним из кейсов в рамках осеннего набора Интернатуры Wowhaus.
Последние комментарии
Достойная организация!
Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.
Долго пришлось преодолевать коммерческие препоны. Но свершилось!
Стоит пожелать быстрейшей реализации проекта. Самара волжская жемчужина!
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.