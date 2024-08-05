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Архитектура Культура

Wowhaаus Архлаб объявил набор на воркшоп для архитекторов и урбанистов в Самаре

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В этом сезоне организаторы Архлаб объявляют набор на воркшоп в Самаре. Соорганизаторами воркшопа стали правительство Самарской области и ВолгаФест.

Архлаб - образовательная и исследовательская программ, лаборатория проектирования и изучения городов, которую курируют архитекторы бюро Wowhaаus.

Участвовать в лаборатории могут начинающие архитекторы и представители смежных профессий: урбанисты, дизайнеры, социологи, историки. Участников ищут среди молодых людей, которые живут в Самаре и хорошо знают город.

Команда воркшопа сможет изучить ряд необходимых для архитекторов и урбанистов навыков и освоить их на практике — создавая вместе стратегию развития Самары. Архитекторы Wowhaus помогут участникам освоить базовые программы и креативные инструменты исследования пространства, чтобы создать единую базу для совместной работы.

Команда разберется в символических и визуальных образах Самары и составит ее альтернативную карту. Участники разработают стратегию развития Самары с точки зрения бизнеса, туризма, городской жизни. Команда придумает, как внедрить разработанную стратегию на четырех уровнях: в масштабе района, общественного пространства, улицы и отдельного объекта.

Работать с участниками воркшопа будет кураторская группа — это архитекторы Wowhaus, каждый из которых специализируется на определенной теме: работе в софтах, с картами и открытыми данными, с культурным наследием. В бюро эти архитекторы работают в разных командах и с разными масштабами: кто-то из них знает все о мастер-планах, а кто-то — придумывает самые яркие арт-объекты.

До конца августа кураторы бюро проведут для участников серию очных и онлайн-встреч.

Заявки принимаются до 10 августа. Группа будет работать в течение всего августа и презентует результаты на Волгафест, который пройдет с 26 августа по 1 сентября.

Участники Архлаба смогут продолжить работать над одним из кейсов в рамках осеннего набора Интернатуры Wowhaus.

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