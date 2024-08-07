16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти разыскивают мужчину, который воспользовался чужой потерянной картой В суд ушло дело трех нефтеврезчиков Самарец, хранивший дома взрывчатку 1943 года, подпал под уголовное дело Житель Кинеля купил у мошенников кафель на 500 тыс. рублей В Тольятти ревнивец избил бывшую возлюбленную

Преступления Происшествия

В суд ушло дело трех нефтеврезчиков

ПРИВОЛЖЬЕ. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Три жителя Самарской области предстанут перед судом по обвинению в хищении нефти, сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, с августа 2020 г. по июнь 2021 г. обвиняемые  совместно с иными неустановленными следствием лицами создали организованную преступную группу для совершения хищений нефти путем врезок в магистральный нефтепровод "Бугуруслан — Сызрань". Сумма причиненного ущерба превысила 2,2 млн рублей.

Обвинительное заключение по делу утверждено прокурором Приволжского района и направлено для рассмотрения по существу в районный суд.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1