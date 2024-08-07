В суд ушло дело трех нефтеврезчиков

Три жителя Самарской области предстанут перед судом по обвинению в хищении нефти, сообщает прокуратура региона.
По версии следствия, с августа 2020 г. по июнь 2021 г. обвиняемые совместно с иными неустановленными следствием лицами создали организованную преступную группу для совершения хищений нефти путем врезок в магистральный нефтепровод "Бугуруслан — Сызрань". Сумма причиненного ущерба превысила 2,2 млн рублей.
Обвинительное заключение по делу утверждено прокурором Приволжского района и направлено для рассмотрения по существу в районный суд.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек