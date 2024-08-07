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Преступления Происшествия

Жительница Тольятти признала отцом своего ребенка мигранта и попала под суд

ТОЛЬЯТТИ. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти местная жительница предстанет перед судом по обвинению в организации незаконной миграции, сообщает прокуратура Самарской области.

По данным правоохранителей, в мае 2021 г. гражданка России подала в ЗАГС заявление об установлении отцовства ее несовершеннолетнего сына. Отцом был признан гражданин Киргизии, фактически не являющимся биологическим отцом ребенка.

Мигрант, получив после установления отцовства возможность незаконно оформить себе право пребывания в России, обратился за видом на жительство без ограничения срока действия.

Однако афера вскрылась и решением Автозаводского районного суда запись акта об установлении отцовства была аннулирована. Также было возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

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