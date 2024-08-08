Самарец арендовал офис для выращивания конопли

Директор фирмы из Самары, культивировавший коноплю в арендованном офисе, предстанет перед судом, сообщает "МВД Медиа".
Обвиняемый арендовал помещение на первом этаже офисного здания, расположенного на ул. Ленинградской, и переоборудовал его в оранжерею для выращивания конопли.
Узнав о подпольной плантации, сотрудники полиции задержали бизнесмена, изъяли все оборудование, 55 кустов конопли, а также свыше 95 граммов марихуаны и более 13 граммов вещества с тетрагидроканнабинолом, которые обвиняемый изготовил и планировал сбыть.
Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд для принятия решения по существу.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек