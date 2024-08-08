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Михаил Спичак: "Отрадно, что руководство области готово слышать крупные промышленные предприятия и содействовать их развитию" В Самарской области появится Совет глав муниципальных образований при губернаторе Максим Орешкин провел в Самарской области совещание по развитию беспилотных авиационных систем Михаил Смирнов провел заседание правительства Самарской области Правительство Самарской области возглавил Михаил Смирнов

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Михаил Спичак: "Отрадно, что руководство области готово слышать крупные промышленные предприятия и содействовать их развитию"

САМАРА. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Генеральный директор акционерного общества "Самарский металлургический завод" Михаил Спичак прокомментировал итоги совещания по основным направлениям деятельности, которое накануне провел президент РФ Владимир Путин с членами правительства РФ.

"Ключевое направление сегодня — технологическая безопасность, поэтому крайне важен опыт предприятий области по локализации элементной базы. Как отметил в своем докладе глава региона, порядка 70% комплектующих для современного производства удалось локализовать", — подчеркнул Михаил Спичак.

Он отметил, что такие успехи становятся возможны при поддержке производителя со стороны государства.

"Отрадно, что руководство области готово слышать крупные промышленные предприятия и содействовать их развитию, а значит росту занятости, подъему обрабатывающей промышленности в России", — заключил гендиректор АО "СМЗ".

Напомним, в среду, 7 августа, президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ по основным направлениям деятельности. Также в совещании приняли участие министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, министр транспорта РФ Роман Старовойт и врио губернатора Самарской области, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев.

Врио губернатора Самарской области доложил о повышении производительности труда в секторе оборонно-промышленного комплекса по технологиям бережливого производства, а также о приоритетных направлениях работы возглавляемой им комиссии Госсовета.

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