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"Т Плюс" обследует теплотрассу на улице Литвинова с помощью робота-диагноста

САМАРА. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты "Предприятия тепловых сетей" (Самарский филиал ПАО "Т Плюс") проверяют техническое состояние подземного трубопровода, проходящего по улице Литвинова в Самаре. Благодаря использованию роботизированного диагностического комплекса энергетики обходятся без масштабных земляных работ и ограничения автомобильного движения.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

В ходе летней ремонтной кампании в этом году телеуправляемый комплекс обследовал более 3 км городских магистралей в Самарской области. В областной столице энергетики использовали робота для проверки тепломагистралей Самарской ТЭЦ и Привокзальной отопительной котельной. В частности, благодаря диагностическому комплексу удалось выявить дефект на теплосети по ул. Мичурина в районе ее пересечения с ул. Панова, где с 27 июля по 1 августа специалисты "Т Плюс" заменили трубопровод. До конца лета роботу предстоит "прозондировать" еще один участок общей протяженностью около 1 км по ул. Максима Горького.

"Под улицей Литвинова робот обследует порядка 1150 метров трубопровода. Опираясь на результаты проверки, мы сформируем планы по ремонту теплосети. В целом в этом году диагностический комплекс осмотрит 5 трасс, большая часть из которых проходит под автомобильными дорогами", — рассказал начальник лаборатории металлов и сварки филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Александр Юрьев.

Напомним, что в Самарской области с 2021 года энергетики "Т Плюс" обследуют трубы методом переменного намагничивания. Для этого робот-диагност погружается внутрь выведенной из работы теплосети: сначала он визуально осматривает коммуникации, а после с помощью метода магнитографии определяет толщину стенок трубы. Востребованность такого вида диагностики с каждым годом растет. Так, самарский робот-диагност этим летом обследовал теплотрассы в Пензе и Ульяновске.

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