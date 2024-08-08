"Т Плюс" обследует теплотрассу на улице Литвинова с помощью робота-диагноста

Специалисты "Предприятия тепловых сетей" (Самарский филиал ПАО "Т Плюс") проверяют техническое состояние подземного трубопровода, проходящего по улице Литвинова в Самаре. Благодаря использованию роботизированного диагностического комплекса энергетики обходятся без масштабных земляных работ и ограничения автомобильного движения.
В ходе летней ремонтной кампании в этом году телеуправляемый комплекс обследовал более 3 км городских магистралей в Самарской области. В областной столице энергетики использовали робота для проверки тепломагистралей Самарской ТЭЦ и Привокзальной отопительной котельной. В частности, благодаря диагностическому комплексу удалось выявить дефект на теплосети по ул. Мичурина в районе ее пересечения с ул. Панова, где с 27 июля по 1 августа специалисты "Т Плюс" заменили трубопровод. До конца лета роботу предстоит "прозондировать" еще один участок общей протяженностью около 1 км по ул. Максима Горького.
"Под улицей Литвинова робот обследует порядка 1150 метров трубопровода. Опираясь на результаты проверки, мы сформируем планы по ремонту теплосети. В целом в этом году диагностический комплекс осмотрит 5 трасс, большая часть из которых проходит под автомобильными дорогами", — рассказал начальник лаборатории металлов и сварки филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Александр Юрьев.
Напомним, что в Самарской области с 2021 года энергетики "Т Плюс" обследуют трубы методом переменного намагничивания. Для этого робот-диагност погружается внутрь выведенной из работы теплосети: сначала он визуально осматривает коммуникации, а после с помощью метода магнитографии определяет толщину стенок трубы. Востребованность такого вида диагностики с каждым годом растет. Так, самарский робот-диагност этим летом обследовал теплотрассы в Пензе и Ульяновске.
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!