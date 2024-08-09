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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре обсудили переход на оплату тепла только в отопительный сезон

САМАРА. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре состоялся круглый стол по вопросам оплаты тепла по факту потребления и установке общедомовых приборов учета.

В нем приняли участие руководители Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" совместно с главой регионального центра "ЖКХ Контроль" и старшими по домам. Эксперты обсудили порядок перехода жилых домов на схему 1/7, а также преимущества для граждан, выбравших такой способ расчета за энергоресурсы.

"В соответствии с законодательством РФ возможны два способа оплаты за тепловую энергию: равными долями в течение 12 месяцев и оплата по показаниям общедомовых приборов учёта в течение отопительного периода. Если такое решение не принято на уровне субъекта РФ, способ оплаты выбирает общее собрание собственников многоквартирного дома, — пояснил руководитель регионального центра общественного контроля "ЖКХ Контроль" Самарской области Виктор Часовских.

В регионе отопление по факту потребления оплачивают жители 1039 домов. Председатели общедомовых комитетов отмечают преимущества: отсутствие годовой корректировки, возможность оперативно влиять на энергопотребление. Приятный момент — нулевые расходы на отопление 5 месяцев в году.

"Оплата тепла по факту — это возможность контроля начислений и величин потребления. Имея подобную информацию, собственники жилья могут проводить энергосберегающие мероприятия и снижать размер платы за отопление", — подчеркнул директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.

Основное условие для перехода на оплату тепла по факту — оснащение дома общедомовым прибором учета (ОДПУ). В Самарской области установкой занимаются специализированные организации по инициативе, как собственников МКД, так и ресурсоснабжающей организации, которая руководствуется федеральным законом № 261. ОДПУ устанавливается на тепловом узле, а значит, является собственностью владельцев квартир. Жители дома, в котором есть общедомовой прибор учета, становятся долевыми владельцами этого оборудования. Оплатить работы за монтаж ОДПУ можно как единовременно, так и равными долями в течение 5 лет.

Для расчетов по ОДПУ необходимо обеспечивать их работоспособность и своевременно осуществлять поверку. За этим должна следить УК. Во время круглого стола энергетики настоятельно рекомендовали старшим по домам контролировать состояние ОДПУ, сроки поверки оборудования и вовремя передавать в "ЭнергосбыТ Плюс" данные по объему потребления тепла, что обеспечит корректные начисления за энергоресурсы.

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