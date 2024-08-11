В Сызранском районе в ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 10 августа, в Сызранском районе на автодороге Сызрань-Шигоны произошло столкновение легкового автомобиля и автомобильного манипулятора. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.