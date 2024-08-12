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В музее Рязанова расскажут, где покупал вкусную селедку, конфеты и сушки советский потребитель

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На этой неделе в музее Рязанова пройдут пешеходная экскурсия и интерактивная игра. Мероприятия проанонсировали в пресс-службе музея.

Фото: музей Эльдара Рязанова

В четверг, 15 августа, в 18.30 пройдет пешеходная экскурсия "Советский потребитель: где, как и что можно было купить в Куйбышеве" (12+). Ее проведет старший научный сотрудник музея Ирина Янцен.
Фильмы Эльдара Рязанова являются прекрасными источниками по изучению советской повседневности. Это вдохновило нас на создание специальной пешеходной экскурсии, посвященной повседневности жителей города Куйбышева.

В 1960–1980-е годы Куйбышев разрастался: его население значительно увеличилось, появились новые районы со своими магазинами и объектами бытового обслуживания. При этом "старые" районы города, где находились крупные магазины, кафе и рестораны, по-прежнему были центрами притяжения для советских покупателей.

На экскурсии посетители прогуляются по главным улицам города — Куйбышева и "Ленинградке" (самарскому Арбату). Именно они сочетают как традиции дореволюционного прошлого, так и элементы советского уклада жизни.

Где можно было купить самую вкусную селедку, консервы, самарский хлеб, жаворонков, лучшие сушки и конфеты? Что такое "Брод" и в каком кафе собирались куйбышевские стиляги? В каком советском ресторане играл цыганский ансамбль? Сколько стоили эскимо и вареная колбаса? Экскурсанты узнают ответы на эти и многие другие вопросы.

Место сбора — ул. Фрунзе, 120. Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа. Стоимость участия — 350 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке.

В воскресенье, 18 августа, в 11:00 в рамках интерактивной программы "Старые игры о главном" (6+) пройдет игра "Море волнуется раз" с темой "Заколдованное королевство" (6+).

Юные посетители нарисуют собственных волшебных персонажей, которые живут в сказочном мире. Ведущий занятия, экскурсовод музея Софья Богатова не будет помогать детям в процессе, а после, когда рисунки будут закончены, начнется игра "Море волнуется раз". Дети покажут своих героев, а ведущий попробует угадать их по рисункам.

Стоимость участия — 200 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке.

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