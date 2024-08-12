Житель Кинель-Черкасс, донесший на полицейского, приговорен к принудительным работам

Кинель-Черкасский районный суд вынес приговор по делу о ложном доносе. Обвиняемым по нему проходил ранее судимый 35-летний житель райцентра.

Как сообщает прокуратура Самарской области, в июле 2024 г. мужчина в качестве пассажира автомобиля возвращался домой из с. Новый Кутулук. В дороге машину остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов. Пассажир начал вести себя агрессивно и высказывал недовольство действиями сотрудников полиции.

Позднее в единую дежурно-диспетчерскую службу, а затем в отдел полиции от мужчины поступило сообщение о неправомерной остановке автомобиля, причинении ему телесных повреждений и вымогательстве взятки правоохранителями.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

С учетом мнения государственного обвинителя подсудимому назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев принудительных работ. Приговор в законную силу не вступил.