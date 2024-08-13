Более чем восемь тысяч организаций области выбрали электронный документооборот при работе с "ЭнергосбыТ Плюс"

С начала 2024 года 534 организации и предприятия региона, являющиеся клиентами Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс", сделали выбор в пользу электронного документооборота (ЭДО). В целом сегодня более чем 8300 компаний Самарской области используют данную систему при взаимодействии с энергетиками.

Ключевые преимущества электронного документооборота - это экономия времени на обработку информации, экономия средств на бумагу и печать, бессрочное хранение, быстрый поиск по фильтрам. ЭДО ведется через системы "СБиС" и "Диадок".

"Мы заботимся об экологии и призываем клиентов поддержать эту инициативу. Использование электронного документооборота позволяет все возникающие вопросы решать дистанционно, исключая необходимость посещения офисов обслуживания", - отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.

Для заключения договора через ЭДО достаточно отправить через Личный кабинет удобного для клиента оператора электронного документооборота в адрес "ЭнергосбыТ Плюс" заявку с приложением необходимых документов.