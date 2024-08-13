Более чем восемь тысяч организаций области выбрали электронный документооборот при работе с "ЭнергосбыТ Плюс"

С начала 2024 года 534 организации и предприятия региона, являющиеся клиентами Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс", сделали выбор в пользу электронного документооборота (ЭДО). В целом сегодня более чем 8300 компаний Самарской области используют данную систему при взаимодействии с энергетиками.
Ключевые преимущества электронного документооборота - это экономия времени на обработку информации, экономия средств на бумагу и печать, бессрочное хранение, быстрый поиск по фильтрам. ЭДО ведется через системы "СБиС" и "Диадок".
"Мы заботимся об экологии и призываем клиентов поддержать эту инициативу. Использование электронного документооборота позволяет все возникающие вопросы решать дистанционно, исключая необходимость посещения офисов обслуживания", - отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.
Для заключения договора через ЭДО достаточно отправить через Личный кабинет удобного для клиента оператора электронного документооборота в адрес "ЭнергосбыТ Плюс" заявку с приложением необходимых документов.
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!