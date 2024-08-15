Музей Рязанова анонсировал программу на "Ночь кино": расписание

В рамках всероссийской акции "Ночь кино" 24 августа в музее Эльдара Рязанова пройдет цикл мероприятий, которые пройдут в сквере Эльдара Рязанова, музее и городском пространстве, передает пресс-служба учреждения.

"На каждой площадке посетители смогут узнать много новой и полезной информации, а также отдохнуть и погрузиться в атмосферу праздника. Вход на все мероприятия в рамках Всероссийской акции "Ночь кино 2024" свободный (бесплатно), на пешеходную экскурсию требуется предварительная запись", - рассказали организаторы.

Сквер Эльдара Рязанова

С 12:00 до 23:30 в Сквере Эльдара Рязанова пройдет серия мастер-классов для семейной аудитории, кинопоказы, ридинг-группа, лекция и концерт. Также в течение всего дня гостям будет доступна фотозона "Кино! Кино!" (0+), где все желающие смогут сделать яркие и памятные фотографии.

В 14:00 начнется мастер-класс "Киноколлаж" (6+). Дети вместе родителями смогут смешать разные вселенные из фильмов Эльдара Рязанова и создать собственный "киномир" в технике коллажа. Так Юрий Деточкин из фильма "Берегись автомобиля" (1966, 12+) окажется в одном пространстве с главным героем "Служебного романа" (1977, 6+) Анатолием Новосельцевым, а Леночка Крылова ("Карнавальная ночь" (1956, 0+)) подружится с Надей из "Иронии судьбы, или С легким паром" (1975, 6+).

В 15:00 пройдет мастер-класс "Зоотроп" (6+) по созданию уникального устройства для демонстрации движущихся рисунков. Самый простой аналог зоотропа был создан в Китае еще в 180 году нашей эры, а современный вид он приобрел в 1833-м. Юные посетители узнают историю и способ работы этого прибора, а также сделают собственный небольшой зоотроп.

С 14:00 до 16:00 пройдет ридинг-группа "На полях кино-текстов: зачем читать о кино?" (12+). Как устроены тексты о кино? Чем мотивируется порыв написать о фильме? Какие формы могут принимать кино-тексты? Дебютная встреча посвящена обсуждению литературы о кино.

Внимание будет сосредоточено на книгах и периодике, составляющей часть фонда формирующейся библиотеки Музея Рязанова. Гостям сначала будет предложена общая классификация разных форматов исследований о кино, а после состоится совместное обсуждение нескольких текстов. Речь пойдет о классиках отечественного киноведения, о трудах современных историков кино и о философской эссеистике.

Посетители вместе с киноведом, старшим научным сотрудником музея Олегом Горяиновым и участниками проекта Музея Рязанова "Летняя школа начинающего киноведа" обсудят статью Евгения Марголита "Он человеком был… Ленин — герой кино оттепели" из журнала "Искусство кино" (№ 5, 2000), фрагменты из книги Станислава Дединского и Натальи Рябчиковой "Июльский дождь. Путеводитель" и фрагмент книги Жана-Люка Нанси "Очевидность фильма: Аббас Киаростами".

В 16:00 в рамках лектория Музея Эльдара Рязанова "Феномены кино" пройдет лекция "Как кинокритики смотрят кино" (12+). Ее прочитает кандидат искусствоведения, доцент ВГИКа, куратор Московской школы кино, ведущий подкаста "Крупным планом" Всеволод Коршунов (Москва).

На встрече поговорим о работе кинокритика: отличается ли профессиональный просмотр от "фанатского", на что обращает внимание критик и что записывает в свой блокнот, в чем суть вертикального и горизонтального анализ, может ли разбор быть объективным. Посетители узнают ответы на эти и многие другие вопросы.

С 20:00 до 21:00 пройдет концерт группы "Квартет Жана Жиоржи" (0+). Джазовый коллектив мультиинструменталиста из Франции Жана Жиоржи исполнит разнообразный репертуар, начиная от классики джаза до ритмов рок-н-ролла и буги-вуги, а яркий вокалист удивит зрителей искрометной игрой на фортепиано и трубе. В составе коллектива Денис Рыбаков (ударные), Дмитрий Китов (бас), Вячеслав Константинов (гитара).

Также в Сквере Рязанова пройдет серия кинопоказов. Они организованы при поддержке министерства культуры Российской Федерации и Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино), оператором Акции является АО "Роскино". Посетители смогут увидеть фильмы "По щучьему велению" (Александр Войтинский, 2023, 6+), "Сто лет тому вперед" (Александр Андрющенко, 2024, 6+) и "Воздух" (Алексей Герман-младший, 2023, 16+). Подробности и расписание — на сайте и в социальных сетях музея.

Городское пространство

В рамках "Ночи кино 2024" Музей Эльдара Рязанова предлагает гостям посетить пешеходную экскурсию "По следам Юрия Деточкина" (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

Фильм "Берегись автомобиля" (12+) неотрывно связан с Самарой. Его режиссер, Эльдар Рязанов, родился в нашем городе, а прототип главного героя, Юрия Деточкина, по легенде тоже был нашим земляком. Персонаж и его создатель теперь увековечены в бронзе, а соединяет памятники улица Льва Толстого.

На экскурсии посетители узнают об истории создания фильма и интересные факты со съемок кинокартины, а также найдут следы Деточкина в Самаре. Экскурсия начнется в 18.00. Место сбора группы — Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность — примерно 1,5 часа. Вход свободный (бесплатно). Требуется обязательная предварительная запись по телефону: +7(846)332-05-16

Пространство Музея Эльдара Рязанова

С 10.00 до 18.00 каждый желающий может бесплатно посетить экспозицию Музея Эльдара Рязанова (0+). Это прекрасный повод прийти вместе с близкими людьми и увидеть наши пространства: мемориальную комнату семьи Рязановых, залы "Куйбышев — запасная столица" и "В гостях у Рязанова".