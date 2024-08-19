В музее Алабина представят уникальную экспозицию местных художников эпохи оттепели

В четверг, 22 августа, в музее имени Алабина откроется уникальная экспозиция куйбышевских художников эпохи оттепели. Выставка представит публике участников легендарного проекта "Большая Волга", который проходил в нашем городе 60 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Летом 1964 года Куйбышев был взбудоражен. В Художественном музее и в Доме Офицеров открылась первая зональная выставка "Большая Волга". Она объединяла художников всего Поволжья. 858 произведений и 342 авторов из всех областей и республик, расположенных на Волге.

После успешной выставки "Советская Россия", прошедшей в 1959 году в столице, было решено проводить масштабные отборочные зональные выставки по всей стране. Первой в этом амбициозном проекте как раз и стала куйбышевская "Большая Волга". Ранее выставки такого масштаба проводились только в Москве. Куйбышев повернулся к искусству - десятки тысяч горожан и гостей города посетили выставку.

В 2024 году отмечается юбилей - 60 лет первой, легендарной "Большой Волге".