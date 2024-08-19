16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В музее Алабина представят уникальную экспозицию местных художников эпохи оттепели В музее Рязанова проведут экскурсию, приуроченную ко Дню российского кино В музее Модерна пройдет лекция-экскурсия "Материя в андеграунде" В Самаре откроется выставка "Память полей" Марии Стадник Самарские художники презентуют более 70 своих работ

Музеи и выставки Культура

В музее Алабина представят уникальную экспозицию местных художников эпохи оттепели

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 22 августа, в музее имени Алабина откроется уникальная экспозиция куйбышевских художников эпохи оттепели. Выставка представит публике участников легендарного проекта "Большая Волга", который проходил в нашем городе 60 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Фото: музей им. Алабина

Летом 1964 года Куйбышев был взбудоражен. В Художественном музее и в Доме Офицеров открылась первая зональная выставка "Большая Волга". Она объединяла художников всего Поволжья. 858 произведений и 342 авторов из всех областей и республик, расположенных на Волге.

После успешной выставки "Советская Россия", прошедшей в 1959 году в столице, было решено проводить масштабные отборочные зональные выставки по всей стране. Первой в этом амбициозном проекте как раз и стала куйбышевская "Большая Волга". Ранее выставки такого масштаба проводились только в Москве. Куйбышев повернулся к искусству - десятки тысяч горожан и гостей города посетили выставку.

В 2024 году отмечается юбилей - 60 лет первой, легендарной "Большой Волге".

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:28 Самарский археологический центр планируют открыть в сентябре 2023 года

Дело хорошее но много волосатых лапок...

Фото на сайте

Открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре

Открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре

Шоу-музей: в Самаре открылся Дом рока

Шоу-музей: в Самаре открылся Дом рока

Эскизы галереи "Виктория"

Эскизы галереи "Виктория"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1